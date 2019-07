Tottenham-ikon: - Forgæves at forsøge at holde på Eriksen

Den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen har i månedsvis været rygtet væk fra Tottenham, hvor det primært har været Real Madrid, som har lignet danskerens kommende klub. Samtidig har han kontraktudløb med London-klubben i sommeren 2020, hvilket betyder, at det er ved at være sidste chance for Tottenham, hvis de vil have penge for ham.



Endvidere har Christian Eriksen tidligere udtalt, at det nok er ved at være på tide at komme videre, og netop derfor tror Tottenham-legenden Osvaldo Ardiles ikke på, at chancerne er store for at man kan holde på ham.



Det fortæller han i et interview med engelske talkSport.



- Det ser ud til, at han allerede har tænkt, at han er på vej videre - at han vil spille et andet sted. Hvis det er tilfældet, så er det forgæves for klubben at prøve på at holde på spilleren, hvis han vil forlade dem, forklarer Ardiles.

Osvaldo Ardiles tror ikke, at Christian Eriksen bliver i Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix

De seneste meldinger har lydt, at Christian Eriksens agent har aftalt et møde med Real Madrid-toppen.I Tottenham har man i de to foregående transfervinduer ikke hentet nyt ind, men med Jack Clarke (der blev lejet ud til Leeds med det samme) og Tanguy Ndombele som nye spillere, så er klubbens manager Mauricio Pochettino ifølge Ardiles ved at skifte fokus til fremtiden.Her peger han på, at Pochettino ikke har noget imod at hente unge spillere ind på holdet og give dem meget ansvar, som man eksempelvis har set det med Dele Alli.

