Tottenham lagde en føler ud

Thomas Frank er stadig i Brentford. Og alt tyder på, at det er han med stor sikkerhed også i den kommende sæson.

Som Ekstra Bladet forstår det, har der været en føler ude fra Tottenham, der efter sæsonen var på jagt efter en ny manager.

Men det endte aldrig i noget konkret i forhold til den 49-årige dansker. Og i stedet er Ange Postecoglou den nye manager i Tottenham.

Thomas Frank er utrolig glad for at være i Brentford og skifter kun, hvis der kommer et stort tilbud. Der var angiveligt følere fra Tottenham tidligere på sommeren. Foto: Lars Poulsen

- Der har været utrolig mange rygter fremme i medierne de seneste måneder. Jeg vil ikke kommentere dem og kan blot sige, at hvis der en dag skulle dukke et tilbud op, som jeg ikke kan afslå, kan jeg tale om det.

- Når det gælder nutiden, så lad mig understrege, at jeg er utrolig glad for at være i Brentford. Det er en fantastisk klub med et stærkt ejerskab og en klub med et solidt fundament, forklarer Thomas Frank, der sidste juleaften forlængede sin aftale frem til 2027.

Han har tidligere i et interview med Ekstra Bladet slået fast, at der skal noget ekstraordinært til, hvis han skal skifte klub. Et tilbud fra en topklub. En af den slags, som man ikke kan sige nej til.

Thomas Frank forlængede sin aftale med Brentford til sommeren 2027. Det betyder, at klubben nu bestemmer prisen, hvis en anden klub vil købe ham fri. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

Den nye aftale med Brentford betyder en stor lønforhøjelse, så den i dag rammer niveauet 18-20 mio. kr. om året.

Forlængelsen betød samtidig, at Thomas Franks frikøbsklausul blev fjernet. I den gamle aftale var der angiveligt en frikøbsklausul i omegnen af 25 mio. kr.

Den er nu væk, og det har den konsekvens, at Brentford nu bestemmer prisen, hvis en klub en dag vil hente Thomas Frank midt i kontraktperioden.