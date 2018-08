Tottenham lurer på tidligere FCN-profil

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Stanislav Lobotka fra spanske Celta har denne sommer været sat i forbindelse med et klubskifte, og nu lader det til, at den engelske Premier League-klub Tottenham er interesseret i ham.



Det skriver den engelske avis Mirror.



Hos Christian Eriksens arbejdsgiver er man på jagt efter en ny spiller til midtbanen, da Mousa Dembele ser ud til at være på vej ud af klubben. De har dog ikke lang tid til at få handlerne på plads, da det engelske transfervindue lukker på torsdag.



For Lobotkas vedkommende blev hans kontrakt forlænget i februar indtil juni 2023, men sidenhen har det set ud til, at han har været på vej ud. Celta har tilmed også meldt, at det er sådan situationen ser ud.



Stanislav Lobotkas frikøbsklausul er desuden på 260 millioner kroner.



Foruden Lobotka forlyder det også, at Tottenham er interesseret i at hente Aston Villas Jack Grealish til klubben, men her har London-klubben tilsyneladende fået beskeden om, at de ikke får ham billigt.

