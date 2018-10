Tottenham-manager tilgiver Hareide: - Alle har en mening

Tottenhams argentinske manager, Maurico Pochettino er en særdeles bestemt herre, som aldeles ikke bryder sig om, at andre udtaler sig om hans spilleres tilstand.

Således kunne flere engelske medier berette, at Pochettino var alt andet end tilfreds, da den belgiske landstræner, Roberto Martinez, tidligere på måneden afslørede omfanget af Jan Vertonghens muskelskade, inden Tottenham havde udtalt sig om forsvarsprofilens tilstand.

- Det er svært at kommunikere med alle landsholdene. Se bare her. Inden min pressekonference vidste I alt om Vertonghen-situationen, fordi Roberto talte med de belgiske medier før os, sagde en irriteret Spurs-manager dengang til engelske medier.

- Men i sidste ende er det vores spiller, vores ansatte i Tottenham. Nu er vi havnet i en vanskelig situation, hvor vi er nødt til at forklare os. De er nødt til at ringe og spørge os, lød budskabet dengang til Roberto Martinez og andre åbenmundede landstrænere.

Derfor faldt det næppe i god jord, da Åge Hareide inden landskampene mod Irland og Østrig pludselig kunne fortælle de danske medier, at Eriksens skade i maveregionen kunne blive permanent.

- Sådan en skade kan blive kronisk, og det er vel det, Tottenham også frygter, forklarede Hareide.

Den udtalelse fik straks engelske medier til at spidse ører, og Ekstra Bladets kilder omkring Tottenham advarede om, at Mauricio Pochettino næppe ville se mildere på Hareides udtalelser, end han gjorde med Martinez'.

Ikke mindst, fordi Christian Eriksens hollandske agent, Martin Schoots, også blandede sig i sagen, og tilbageviste den danske landstræners udtalelser, som han mente måtte være et spørgsmål om dårlig oversættelse.

Men på torsdagens pressemøde forud for lørdagens London-brag mod West Ham afviste Pochettino, at han var sur på Åge Hareide.

- Nej. Jeg synes, at Christians agent forklarede det fremragende efter den danske landstræners udtalelser. Jeg synes, at alle kan komme med deres mening, og sådan er det. Christian er klar til at spille igen, men det er vores beslutning, om han skal spille på lørdag eller ej, eller om det skal være fra start, eller han skal sidde på bænken, lød det fra argentineren.

- Det er en beslutning, jeg tager i morgen (fredag, red.). Men jeg har ikke noget at sige omkring den danske landstræners kommentarer, sagde han.

Mauricio Pochettino er ikke den første Premier League-manager, der har forholdt sig til Hareides udtalelser i forbindelse med de seneste landskampe.

Således var nordmanden tvunget til at sende en undskyldning til Huddersfields David Wagner efter sin udtalelse om, at Mathias 'Zanka' Jørgensen havde kvaliteter til mere end The Terriers.

- For at være helt ærlig så var jeg meget skuffet og måske også vred, da jeg læste de kommentarer, sagde tyske Wagner ifølge Sky Sports.

