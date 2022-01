Tottenham raser over udsat brag

Tottenham-lejren er rasende.

Fredag aften kunne Arsenal på sin Twitter meddele, at klubben havde søgt om at få udsat søndagens brag mod Tottenham.

Mikel Artetas mandskab er hårdt ramt af covid-19, skader samt spillere på landsholdstjans til Africa Cup of Nations.

Lørdag aften skriver Tottenham på sin hjemmeside, at den bedste engelske række har udsat kampen, hvilket klubben raser over.

- Vi er meget overraskede over, at ansøgningen nu er blevet godkendt, skriver klubben indledningsvis i udtalelsen.

- Vi blev diskvalificeret fra European Conference League, efter at et betydeligt antal covid-tilfælde betød, at vi var nødt til at omlægge vores kamp.

- Og vores ansøgning om at flytte Leicester-opgøret blev ikke godkendt - kun, da Leicester ansøgte om at få kampen udsat.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pierre-Emile Højbjerg må lade støvlerne stå. Han kommer ikke i aktion søndag. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge udtalelsen føler Tottenham sig uretfærdigt behandlet, og klubben stiller ét stort spørgsmålstegn ved den anvendte coronaregl.

- Vi kan nu se de utilsigtede konsekvenser af denne regel.

- Det er vigtigt at have klarhed og konsekvens i anvendelsen af reglen.

Derfor kan Tottenham-truppen nu se frem til en fridag, medmindre cheftræner Antonio Conte har planlagt en træningsdag i stedet.

Tottenhams næste opgaver bliver så 19. januar, når de gæster Leicester på King Power Stadium.

I skrivende stund ligger Conte og co. på en sjetteplads i Premier League, men Spurs har spillet færre kampe end de resterende tophold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------