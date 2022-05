Tottenham sikrer CL-plads med storsejr over Norwich

Pierre-Emile Højbjerg skal fra næste sæson spille med i den fineste europæiske klubturnering, Champions League, med sit hold Tottenham.

Det står klart, efter at Tottenham sikrede fjerdepladsen i Premier League-sæsonens sidste kamp med en 5-0-sejr på udebane over bundproppen Norwich.

Norwich var med blot 22 point sikker på nedrykning og havde derfor ikke andet end æren at spille for.

De fire Champions League-pladser gik til mestrene fra Manchester City samt Liverpool, Chelsea og altså Tottenham.

Arsenal og Manchester United på femte- og sjettepladsen kvalificerede sig til Europa League, mens West Ham på syvendepladsen skal spille Conference League næste sæson.

I den nedre halvdel af tabellen kæmpede Leeds og Burnley, som begge havde 35 point før kampen, for at undgå at ende blandt de tre nedrykkere.

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Med en 2-1-sejr over Brentford trak Leeds det længste strå, mens Burnley måtte se sig slået af Newcastle 1-2.

Dermed er det Burnley, Watford og Norwich, som rykker ned i Championship.

Norwich holdte Tottenham stangen indtil 16. minut, hvor Rodrigo Bentancur lagde bolden i fødderne på en umarkeret Dejan Kulusevski, som kunne trille bolden i mål.

Godt et kvarter senere var Bentancur endnu engang i oplæggerrollen med et indlæg, som Harry Kane kunne heade i et nærmest tomt mål.

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Det blev samtidig sidste mål, inden der blev fløjtet til halvleg.

I 64. minut scorede Dejan Kulusevski til 3-0 med et præcist skud fra feltet mod det øverste venstre målhjørne.

Seks minutter senere var det Son Heung-min, der var på pletten. Lucas Moura fandt Son i feltet, som bragede kuglen i nederste højre del af målet.

Det var ligeledes Son, der slog sømmet i kisten til 5-0. Denne gang var det et kraftigt skud fra kanten af feltet, der overlistede Norwich målmand Tim Krul.

Efter et minuts tillægstid kunne dommeren fløjte kampen af, og Tottenham kunne dermed fejre udsigten til Champions League næste sæson.

