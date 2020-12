Tottenham-stjerne anholdt

Det kører ikke for Danny Rose.

I Tottenham er den tidligere landsholdsback degraderet til U23-holdet uden chance for spilletid, og onsdag morgen blev Rose anholdt for såkaldt farlig kørsel i Northamptonshire, oplyser politiet.

Her skulle hans bil angiveligt have bevæget sig ind over midterrabatten.

- Vi kan bekræfte, at en 30-årig mand blev anholdt på grund af mistanke om farlig kørsel på A45 i Northampton kort efter klokken 4.00 i dag (onsdag, red.), lyder det ifølge Sky Sports fra en talsmand hos politiet.

På daværende tidspunkt var Danny Rose i politiets varetægt, men ifølge Sky Sports blev han løsladt torsdag, mens sagen efterforskes.

Bo Svensson i spil til topjob

Danny Rose har været en stor profil for Tottenham, siden han for alvor slog igennem i 13/14-sæsonen og var i flere sæsoner en af ligaens bedste på venstre back - ligesom han også står noteret for 29 landskampe for England.

Han blev først vraget af Mauricio Pochettino og siden José Mourinho.

Sidstnævnt havde han endda et ophedet skænderi med i Tottenham-dokumentaren 'All or nothing' - ligesom han heller aldrig har været bange for at dele sin mening med de engelske tabloidmedier.

Danny Rose er så langt ude i kulden, at han hverken er registreret til at spille kampe for Tottenham i Premier League eller Europa League. I stedet spiller han af og til kampe for klubbens U23-mandskab.

Hans kontrakt udløber næste sommer.

Kørerne stemmer: Overraskelser i F1-kåring

Ekstra julegave til Superliga-klubs fans