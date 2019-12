Tottenham-stjerne kortsluttede: Nu klager Mourinho

Tottenham løb ind i et skuffende nederlag på hjemmebane til Chelsea søndag eftermiddag, og for at gøre ondt værre, må de nu også undvære Heung-min Son i de kommende tre kampe.

Sydkoreaneren blev udvist efter godt en times spil, da Heung-min Son faldt i en duel med Chelseas forsvarsspiller Antonio Rüdiger. Son sparkede derefter ud mod Chelsea-spilleren, og det resulterede i en udvisning, efter at VAR så situationen igennem.

Og det får også et efterspil. For Heung-min Son er nemlig blevet idømt tre kampes karantæne. Det meddeler Tottenham.

- Efter hans røde kort mod Chelsea har Heung-min Son modtaget en karantæne på tre kampe, der begynder med Brighton-opgøret på Boxing Day, meddeler Tottenham på sin Twitter-profil.

Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Tottenham må nu undvære Heung-min Son i de kommende tre kampe mod henholdsvis Brighton & Hove Albion, Norwich City og Southampton.

Han kan først komme i aktion igen i Premier League, når Tottenham møder Liverpool den 11. januar.

Sydkorearen har bidraget med 10 mål og otte assist i denne sæson.

Tottenham appellerer

De engelske medier heriblandt Sky Sports oplyser, at Tottenham har appelleret det røde kort og de tre dages karantæne.

- Jeg synes ikke, det var et rødt kort, siger Jose Mourinho til Sky Sports.

Den portugisiske manager fortæller videre, at den koreanske stjerne allerede er blevet straffet nok.

- Jeg håber ikke, at Son bliver straffet fem gange. Han er allerede blevet straffet med frisparket og det røde kort, den tredje vil være at misse kampen mod Brighton. Den fjerde og femte vil være at misse kampene mod Norwich og Southampton. To gange er nok.

Tottenham skal i ilden igen mod Brighton på Boxing Day - med eller uden Son.

Foto: EDDIE KEOGH/Ritzau Scanpix

