Tottenham-træner skriger på forstærkninger

Tottenhams spillertrup er ikke god nok.

Sådan lyder det fra holdets træner, Antonio Conte. Italieneren blev ansat i november, og det gik hurtigt op for ham, at holdet har brug for forstærkninger.

- Efter kun to uger sagde jeg, at vi har brug for at forbedre kvaliteten i truppen.

- Det var jeg sikker på efter syv til ti dage, og derefter skulle jeg evaluere, hvem jeg kan regne med, og hvem jeg ikke kan. Topholdenes forspring er meget stort, og vi skal arbejde hårdt og prøve at forbedre, den situation vi er i, siger Conte på et pressemøde torsdag ifølge Reuters.

Conte og Dele Alli. Foto: Glyn Kirk / Ritzau Scanpix

Tottenham - og de andre engelske klubber - kan købe nye spillere fra 1. januar, hvor transfervinduet åbner igen.

Siden Conte blev ansat, har Tottenham ikke tabt i Premier League. Fire sejre og tre uafgjorte er det blevet til, i de syv ligakampe, London-holdet har spillet under italienerens ledelse.

Det har efterladt Tottenham med 30 point på sjettepladsen. Det er 20 færre, end Manchester City har på førstepladsen, og 12 færre end Liverpools pointtotal på andenpladsen.

Tottenham har dog spillet tre kampe færre end både City og Liverpool. Nytårsdag skal Tottenham i aktion mod Watford.