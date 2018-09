Tottenham uden Eriksen slog Zanka og co.

Efter en formnedgang synes Christian Eriksens Tottenham at være på rette vej efter endnu en sejr.

Lørdag gik det ud over Huddersfield, da danskerklubben tog imod.

Tottenham var uden en skadet Christian Eriksen, der har problemer med maveregionen.

Derfor blev Eriksen sparet med opgøret mod FC Barcelona i Champions League i den kommende uge i baghovedet.

Det gik alligevel for Tottenham, som hev en 2-0-sejr i land efter to scoringer af Harry Kane.

Dermed har Tottenham vundet de seneste to ligakampe samt opgøret mod Watford i Liga Cuppen senest.

Klubben ligger på fjerdepladsen med 15 point, hvilket er det samme som Arsenal på femtepladsen.

Både keeper Jonas Lössl, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Philip Billing var med i startopstillingen for Huddersfield, og Mathias 'Zanka' Jørgensen havde flere dueller med Harry Kane i opgøret.

Efter 25 minutter steg Kane dog til vejrs, og Huddersfield-forsvaret kunne ikke holde landsholdsangriberen.

Kane dirigerede bolden i mål med hovedet uden chance for Lössl.

Efter 34 minutter omsatte Kane så et straffespark til en 2-0-føring, og et minut før pausen måtte 'Zanka' indkassere et gult kort for at sparke Kane ned, og også Billing måtte sent i opgøret indkassere en advarsel.

Dermed ser det ud til, at Tottenham så småt er ved at få styr på en begyndende krise, du kan læse om her.

Manchester City fortsatte sejrsstimen med fjerde ligasejr i træk, da Brighton blev slået 2-0 på hjemmebane.

Her stod Raheem Sterling og Sergio Agüero for scoringerne, der sikrede City sæsonens sjette ligasejr og 19 point på førstepladsen for en kamp mere end Liverpool, der senere lørdag møder Chelsea.

Kasper Schmeichel var med i målet hos Leicester, der på udebane besejrede Newcastle 2-0.

Dermed blander Leicester sig i den sjove ende af rækken med 12 point på syvendepladsen, mens Newcastle hænger fast i bunden.

Arsenal slog hjemme Watford 2-0, og her skulle hjemmeholdet sættes i gang af et sent selvmål af Craig Cathcart.

Det betød, at Arsenal kom foran 1-0 ni minutter før tid, og få minutter senere sørgede Mesut Özil for scoringen til slutresultatet.

Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen for Southampton ude mod Wolverhampton, men danskeren kunne ikke forhindre et 0-2-nederlag efter to scoringer i slutfasen af hjemmeholdet.

