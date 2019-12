Angivet af sine egne: Nu er han anholdt

En Chelsea-fan er anholdt for at stå bag racistiske tilråb mod Tottenhams Son Heung-Min

London-braget mellem Tottenham og Chelsea søndag aften blev på værste vis skæmmet af racistiske tilråb mod Chelseas Antonio Rüdiger, hvilket fik stadionspeakeren til tre gange at anmode folk om at opføre sig ordentligt.

Men nu viser det sig, at det ikke kun var en af hjemmeholdets tilhængere, der gik langt over stregen.

The Guardian skriver således, at en Chelsea-fan er blevet anholdt for at råbe racistiske ting mod Tottenhams sydkoreaner Son Heung-Min i løbet af kampen. Ifølge avisen skulle han være blevet angivet af andre Chelsea-fans på udebaneafsnittet på Tottenham Hotspur Stadium.

Artiklen fortsætter under billedet...

Son Heung-Min fik rødt kort for en aktion mod Antonio Rüdiger. De blev efterfølgende begge udsat for racisme. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Antonio Rüdiger gjorde med det samme opmærksom på tilråbene, og det fik dommeren til at afbryde opgøret kortvarigt. Ifølge The Guardian hørte Son Heung-Min dog ikke selv tilråbene mod ham.

Tottenham meldte kort efter kampen ud, at de tager sagen om de racistiske tilråb mod Rüdiger meget alvorligt, og at de vil straffe gerningsmanden hårdest muligt. I en pressemeddelelse skriver de mandag, at klubben kan følge alle fans på stadions kameraer, og at de har hyret mundaflæsere til at bidrage med opklaringen. Dog endnu uden resultat.

Politiet i London kommer til at bistå i efterforskningen af sagerne.

- Politiet er blevet gjort opmærksom på, at der angiveligt var racistiske tilråb i løbet af anden halvleg i kampen mellem Tottenham og Chelsea søndag 22. december. Betjente vil samarbejde med klubben i forsøget på at identificere de ansvarlige personer, lyder det fra en talsmand fra Metropolitan Police i London.

Chelsea vandt kampen med 2-0 og distancerede dermed Tottenham i kampen om top fire i Premier League.

