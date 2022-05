Bekræftet: Perisic skifter til Tottenham

Sommerens første transfer for Tottenham er på plads.

Kroatiske Ivan Perisic er ny mand hos Spurs efter syv år hos Inter - afbrudt af et års lejeophold hos Bayern München.

Kontrakten går til 2024, og det er en erfaren herre, der er vant til at vinde, som Tottenham får ind på holdet.

Han har nemlig vundet det italienske mesterskab en gang og det tyske to gange - samt en række cup-titler. Størst af alt er dog Champions League-triumfen, der kom i hus under hans lejeophold i Bayern i 2020.

Og intet er vigtigere for Tottenham end at vinde et trofæ. Den seneste titel går helt tilbage til 2008, hvor de vandt ligacup'en. Den 33-årige kroat kan måske vende den negative stime.

Han kommer i hvert fald fra Inter til London med otte mål og syv oplæg i 35 kampe i Serie A fra den netop afsluttede sæson.

Det er ikke første gang, Perisic skal spille under Tottenham-træner Antonio Conte, der var træner i Inter fra 2019 til 2021.

Tottenham sikrede sig Champions League fra næste sæson, da de bankede Norwich 5-0 i Premier Leagues sidste spillerunde.

Ivan Perisic er formentlig den første af flere indkøb i Tottenham, da Antonio Conte har fået en stor pose penge til transfers i dette transfervindue.

Senest nyt er, at de har fået pumpet yderligere 1,3 milliarder kroner ind i klubben af deres ejere. Og de ryger efter sigende også direkte til transferbudgettet.

