Dårligt nyt for Eriksen: Problemer med forhandlinger

Ifølge avisen Independent risikerer Christian Eriksen at måtte blive i Tottenham indtil sommer, fordi Inter er langt fra at ville møde Tottenhams krav

Christian Eriksen vil gerne have en ny udfordring, Tottenham vil gerne have penge på kontoen, og Inter vil pokkers gerne have den danske midtbanespiller.

Derfor burde det ligge lige til højrefoden at få sendt Eriksen fra London til Milano, men ifølge den normalt pålidelige engelske avis Independent kan han ende med at skulle bruge det næste halve år i Tottenham. Inter er ifølge avisens kilder langt fra interesseret i at betale det for Eriksen, som Tottenham vil have.

Meldingerne går på, at hovedpersonen selv allerede er enig med italienerne - eller i hvert fald meget let kan blive det - men Tottenham spiller højt spil og kræver angiveligt mere end 200 millioner kroner for Eriksen.

Det gider Inter på ingen måde at betale for en mand, der har kontraktudløb om mindre end seks måneder. De mener i stedet, at Tottenham skal være glade for 70 millioner kroner - godt og vel 30 millioner kroner mindre, end englænderne gav for ham i Ajax i 2013.

Det beløb beskrives af avisens kilder som 'latterligt' set med Tottenham-briller.

Tidligere har italienske Gazetta Dello Sport skrevet, at Tottenham krævede 150 millioner kroner, mens de også mente at vide, at Inter står klar med godt og vel 70 millioner kroner for at få Eriksen seks måneder før tid.

Artiklen fortsætter under billedet..

Daniel Levy er kendt som en kompromisløs forhandler. Og det kan koste Erisken et hurtigt skifte til Inter. Foto: James Marsh/BPI/Shutterstock

Franskmænd med frækt forsøg

Ifølge avisen står Paris Saint-Germain imidlertid klar med oliemillioner i et niveau, som Tottenham kan forstå. De har ingen problemer med at lægge det beløb, som bestyrelsesformand, Daniel Levy, er ude efter.

Problemet er bare, at Eriksen-lejren er bekymret over risikoen for manglende spilletid i den franske storklub og foretrækker Antonio Contes projekt i den italienske storby, skriver Independent.

Bliver Tottenham og Inter ikke enige om en pris for Eriksen, inden transfervinduet lukker ved midnat dansk tid 31. januar, så må Christian Eriksen udholde seks måneder mere i Tottenham, mens klubben ikke får en krone for ham.

Christian Eriksen startede inde mod Liverpool i weekenden, men fik stor kritik og blev buhet ud af dele af stadion. Det kan du læse mere om her:

Se også: Eriksen får hård kritik: - Pletter hans eftermæle

Mourinho om Eriksen: - Jeg er ikke idiot

Se også: Landsholdskoryfæ sælger svinedyr lejlighed