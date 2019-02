Drop sikrer rekord til svage Spurs

Manglen på den skadede skarpretter Harry Kane i Tottenhams offensiv var til at få øje på i lørdagens tidlige Premier League-kamp.

Gang på gang misbrugte Spurs sine muligheder mod Newcastle, som var kommet til London og Wembley med en yderst effektiv defensiv indstilling.

Og med endnu en under middel præstation fra Christian Eriksen var der ingen løsninger fra den kant. Kun i få glimt så man den danske kreatørs kvaliteter.

Længe lignede Newcastle at være på vej mod endnu en overraskelse mod et af topholdene. Sidste runde chokerede de med en 2-1 sejr hjemme efter at have været bagud mod Manchester City.

0-0 og et enkelt point lå i kortene det meste af kampen krydret med enkelte gys gennem hjemmepublikummet, når tilfældige chancer pludselig opstod. Hvilket ikke ville have været ufortjent.

For der skulle en hjælpende hånd til, før hjemmeholdet med endnu en sen scoring sikrede sig det fulde udbytte.

Efter 83 minutter forsøgte Son Heung-min sig fra 20 meters afstand. Ikke noget drømmehug; det sad faktisk lige på Newcastle-keeper Martin Dubravka, som på forunderlig vis fik fumlet den under sig og ind i nettet.

Et klart drop, der udløste niende scoring for Son i ti kampe for Tottenham.

Jubel over endnu en sen scoring til Tottenham. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Sydkoreaneren er i gang med en stor uge. I onsdags hjalp hans sene scoring også til med, at Spurs fik vendt et truende nederlag mod Watford til sejr.

- Vi har haft en stor uge. Det var en svær kamp, men vi er rigtig glade for at komme fra denne uge med seks point, sagde Son efterfølgende til Sky.

Sådanne uger holder liv i mesterskabsdrømmene, men kønt var det ikke ...

Med sejren indtager Tottenham Hotspur for en stund andenpladsen i Premier League et point foran Manchester City, hvilket de forsvarende mestre kan lave om på allerede søndag aften i hjemmebanebraget mod Arsenal.

Samtidigt betød det sene mål, at Christian Eriksen og co. nu spillet 29 ligakampe i træk uden en eneste uafgjort - det er rekord i Premier League.

