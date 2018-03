Engelske medier ikke i tvivl: Eriksen over alle andre!

Sky Sports' Oliver Yew ramte plet, da han lørdag eftermiddag vurderede aktørerne i FA Cup-kampen mellem Swansea og Tottenham, som Spurs vandt komfortabelt 3-0.

Af samtlige aktører havde han fået øje på danske Christian Eriksen og var efter kampen ikke i tvivl om, at han var kampens bedste.

- Det var langt fra første gang i denne sæson, at Eriksen var Tottenhams vigtigste mand. Så ofte det kreative indslag på Pochettinos hold, og den danske landsholdsspiller trådte i karakter i Kanes fravær og scorede to gange, hvilket sikrede holdet den anden FA Cup-semifinale i træk.

- Igen var det forrygende spark udenfor feltet. Der er med sikkerhed ingen bedre til at sparke dem ind fra distancen med fire af Eriksens sidste seks mål i alle konkurrencer ude fra - inklusive hans seneste tre, skriver Yew.

Riath Al-Samarrai fra Daily Mail kalder Eriksens første mål for 'simply lovely' og giver ham karakteren 8,5 på skalaen 1-10 - højest af alle aktører.

Michael Pealman fra BBC svømmer helt over i sit referat af kampen.

Han hæfter sig ved Kanes fravær og skriver, at der ikke findes et større kompliment at give Tottenham, end at de ikke savnede topscoreren, der er noteret for 53 mål i de seneste 53 kampe.

- De blev ført an af inspirerende optrædener af Eriksen og Lamela, skriver han.

- Swans-manager Carlos Carvalhal har tidligere talt om, at modstanderen 'skal lytte til vores musik' på banen, men Eriksen var dirigenten, mens Lamela, Son Heung-min og Lucas Moura spillede en sød symfoni, lyder rosen.

Han kalder Eriksens føringsmål for 'overdådigt' og tilføjer, at 'Eriksen, som han så ofte gør, kort og godt torturerede Swansea, trak i snorene, mens han scorede sit syvende og ottende mål mod waliserne i bare ti kampe.

Daily Telegraphs Sam Dean skriver i sin overskrift, at 'Eriksen gav værterne en lektion' og kommer med følgende skudsmål af den danske stjerne.

- Eriksen var på sit kirurgiske højeste mod Swansea, der var modent for at blive skåret op. En mester i vinkler og bevægelse, han arbejdede og planlagde, afleverede og bevægede sig, tog farten af og satte tempo på. Og så scorede han to gange - begge gange udefra, skriver han.

Sejren på 3-0 sikrer Tottenham en plads i semifinalen i FA Cup'en - for andet år i træk.

Det resterende program lørdag og søndag:

Manchester United-Brighton & Hove, Wigan-Southampton og Leicester-Chelsea. De to sidstnævnte kampe spilles søndag.

