Fans griner af stjernen: Spritny regel giver gult

Tottenham fik sig en god start på den nye Premier League-sæson, da de lørdag besejrede Aston Villa med 3-1. Christian Eriksen havde en vigtig fod med i sejren, da han kom på banen ved stillingen 0-1. Og selvom det hverken blev til mål eller oplæg fra danskeren, var der masser af roser fra manager, holdkammerater og fans på de sociale medier efter kampen.

Danskeren er dog ikke den eneste, der er løbet med opmærksomheden. Argentinske Erik Lamela har også markeret sig, omend det er for noget lidt andet end spillet på banen.

Se også: Fodboldlegende ærgrer sig over Eriksen

Argentineren er nemlig ualmindeligt god til at få gule kort. I 188 kampe for Tottenham har han fået 33 af dem, hvilket må siges at være lidt af en slat for en offensiv spiller. Til sammenligning har Christian Eriksen eksempelvis kun fået 14 gule kort i 278 kampe for klubben.

Lamelas evne til at få gule kort - og nogle gange også de ret dumme af slagsen - er blevet lidt af en joke blandt Tottenhams fans. En joke, der dog ikke så ud til at blive gangbar i lørdagens kamp, da Lamela efter 88 minutter gjorde klar til at blive udskiftet. Vel at mærke uden et gult kort i bogen.

Op til den nye sæson er der dog lavet en regel om, at spillerne, når de skal udskiftes, skal gå ud over den sidelinje, der er tættest på - ellers vanker der et gult kort for tidsspilde.

Og hvad gjorde Erik Lamela så? Han gik selvfølgelig den lange vej ud af banen (Som det tdiligere har været kutyme), hvilket ikke gav dommeren mange andre muligheder end at lange et gult kort afsted.

Så vågnede Twitter ellers op.

Lamela making sure he gets his usual yellow — Dom '180' Bowers (@dbowers77) August 10, 2019

- Lamela sørger for at få sit sædvanlige gule kort.

mandatory lamela yellow for walking off the wrong way. typical loool — ques (@TeeHaitchGee) August 10, 2019

- Obligatorisk gult kort til Lamela for at gå ud den forkerte vej.

Hats off to Erik Lamela. Disgusted with not picking up a booking during the game he still found away to see the yellow card. Brilliant #COYS — Sonshine (@gubs11) August 10, 2019

- Jeg tager hatten af for Erik Lamela. Han er oprevet over ikke at have fået et gult kort i løbet af kampen, og så finder han alligevel en måde at få et på. Glimrende.

Erik Lamela and yellow cards, a perfect pairing. — Charles Holt (@CharlesHolt1) August 10, 2019

- Erik Lamela og gule kort er et perfekt par.

Sæsonen er stadig lang, så der er rig mulighed for, at Erik Lamela kan fortsætte med at sætte gule kort ind på kontoen. Overraskende nok har de mange gule kort aldrig resulteret i et rødt kort for Tottenham, hvilket måske er forklaringen på, at tilhængerne har mere grin end gråd til overs for den uheldige tendens.

Se også: Hollywood-stjerne spottet i røven af 3. division