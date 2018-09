Fransk verdensmester snuppet for spritkørsel: Så høj var promillen

Engelske medier skriver, at Tottenhams franske landsholdskeeper kørte med en promille, der var dobbelt så højt som det tilladte

For lidt over en uge siden blev Hugo Lloris anholdt og sigtet for spirituskørsel, da han satte sig ind i sin Porsche og kørte hjem fra en våd middag natten til fredag i det centrale London.

Lloris lagde sig efterfølgende fladt ned og beklagede over for både fans, manager, medspillere og familie.

Hidtil har det dog ikke været fremme, hvor høj en promille landsholdsanføreren kørte med - blot at den var over de tilladte 0,35, som er grænsen for mængden af alkohol i en persons udånding i England.

Nu skriver engelske medier, heriblandt Daily Mail, imidlertid, at officielle dokumenter fra retten viser, at Hugo Lloris pustede med en promille på 0,80, da han blev stoppet af politiet klokken 02:10. Altså mere end dobbelt op i forhold til det tilladte.

I England er en udåndingstest bevis nok i sig selv for at blive dømt for spritkørsel, i modsætning til i Danmark, hvor man får taget en blodprøve, hvis der er mistanke om spirituskørsel.

I Danmark er grænsen på 0,50, og ifølge Rådet for Sikker Trafik vil en promille på 0,80 blandt andet resultere i et sløret syn, hvilket naturligvis ikke er specielt hensigtsmæssigt i forhold til at køre bil.

Skal møde i retten

Lloris repræsenterede Tottenham som anfører tre dage senere, da de vandt 3-0 over Manchester United på Old Trafford, men i sidste weekends kamp mod Watford sad den 31-årige målmand ude med en skade - ligesom han heller ikke var med for Frankrig mod Tyskland torsdag aften.

Onsdag 12. september skal han møde i retten - Westminster Magistrates Court - i London, hvor det forventes, at han bliver tildelt en straf.

Ifølge engelsk lov kan man straffes med op til tre måneders fængsel, bøde på op til 21.000 danske kroner og et kørselsforbud, hvis man kører med for meget alkohol i blodet. Bøden kan dog blive endnu større på grund af Lloris' høje løn, der anses for at være på den pæne side af en millioner kroner om ugen.

I april fik den engelske tv-vært Ant McPartlin en bøde på mere end 700.000 kroner for at have pustet alkometret op på 0,75.

Det er dog i sidste ende op til retten at vurdere det enkelte tilfælde og tildele en straf på baggrund af vurderingen.

Tottenham har endnu ikke meldt ud, om spritkørslen får konsekvenser for målmanden i den engelske klub. Indtil videre har man blot meddelt, at sagen ordnes internt, men der spekuleres fortsat i, om Hugo Lloris dage som anfører er talte.

Lloris blev hyldet af den franske præsident, Emmanuel Macron, efter triumfen i Mosvka. Foto: AP

