Hård medfart: 'Et stille mareridt'

'Chokerende', 'mareridt' og et prædikat som en sparkelysten dansker er, hvad de engelske medier mener, at de har fået ud af Pierre-Emile Højbjergs Tottenham-debut

Tottenham og danske Pierre-Emile Højbjerg leverede en skuffelse, da de i sæsonåbneren blev besejret 1-0 af Everton, og midtbaneslideren får tæsk i de engelske medier.

Således beskriver Sky Sports' ekspert og Manchester United-koryfæet Gary Neville Højbjerg som et 'stille mareridt.'

'Klikkede ikke med Winks i midtbane-partnerskabet, som man frygtede på forhånd. Manglede fart og kreativitet,' lyder vurderingen videre. Pierre-Emile Højbjerg får karakterer fire ud ti af mulige hos det engelske medie.

Sparker folk

Ikke meget bedre er det hos BBC. Her scorer han karakteren fem, mens brugernes gennemsnitbedømmelse lyder på blot 3,45 ud af ti.

Retfærdigvis skal det dog bemærkes, at de fleste andre Tottenham-spillere heller ikke scorede høje vurderinger i de engelske medier.

Det tabloide football.london skriver, 'Danskeren kan lide at sparke folk' med henvisning de fysiske hilsner, som han gav modstanderen. Hilsner, der blandt andet kastede et gult kort af sig. Her får han karakteren fem.

Et chok

Fansitet Spurs-web.com er heller ikke begejstret for den nye signing. Tværtimod.

'En chokerende debut for nyindkøbet. Han lavede for mange frispark og vandt ikke bolden tilbage ved utallige tilfælde.'

Højbjerg blev henover sommeren hentet til London-klubben fra Southampton til en pris på godt og vel 150 millioner kroner. Trods den magre indsats spillede danskeren samtlige 90 minutter i kampen.

