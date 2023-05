Højbjerg: - Pinligt

Flovt.

Det var et af ordene, som Pierre-Emile Højbjerg har brugt for at beskrive Tottenhams nederlag til Liverpool i søndags.

I et interview med Sky Sports News er han nemlig ikke sparsom, når det kommer til at udtrykke hans skuffelse.

- Jeg ville endda gå så langt og sige, at det føltes pinligt. I forhold til at være nede med 3-0 og lave et fantastisk comeback. Og så smide det væk i sidste sekund, udtalte han til det britiske medie.

Tottenham blev nemlig sendt i ekstase, da de udlignede til 3-3 i 93. minut i et vildt comeback.

Få øjeblikke senere måtte de dog igen se sig overgået, da Liverpool scorede til 4-3, hvilket også endte med at blive kampens endelige målscore.

- Det var ødelæggende, hvordan resultatet gik.

Pierre-Emile Højbjerg var på banen under hele kampen mod Liverpool i søndags. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix.

Nederlaget har blandt andet medført, at klubben nu ikke har taget en sejr de seneste fire kampe.

Ifølge Højbjerg kommer den dårlige stime blandt andet for klubbens turbulente periode med skiftende trænere.

Gennem sæsonen har Tottenham haft Antonio Conte, Cristian Stellini og nu Ryan Mason. Og det går ikke ubemærket hen for Tottenhams spillere, mener Højbjerg.

- Jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at når man har tre trænere på meget kort tid, så er der selvfølgelig en forandring og en ustabilitet.

Tottenham ligger i øjeblikket på en sjetteplads i Premier League.

Samtidig kæmper de en tæt kamp om at sikre sig en plads i en af de europæiske tuneringer.

