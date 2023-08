Højbjerg-skifte nærmer sig

Pierre Emile Højbjerg er tæt på et skifte til Atletico Madrid, der er på jagt efter kontrollerende midtbanespiller

Pierre Emile Højbjerg kan måske godt spille Champions League-fodbold i denne sæson, selv om Tottenham slet ikke kvalificerede sig til europæisk fodbold.

For et skifte til den spanske storklub Atletico Madrid rykker nærmere for den 28-årige dansker, der var på bænken i sæsonpremieren mod Brentford.

En historisk beslutning fra den nye cheftræner Ange Posteconglou, fordi den danske landsholdsspiller siden sin ankomst i 2020 nærmest har spillet alle minutter for Tottenham.

Atletico Madrid vil gerne hente Pierre Emile Højbjerg, der ganske usædvanligt var bænken i Tottenhams sæsonpremiere mod Brentford. Foto: Claus Bonnerup

Men bænkepladsen er også et signal om, at Tottenham formentlig snart skiftes ud med en ny udfordring i La Liga.

Som Ekstra Bladet forstår det, er Højbjerg også indstillet på at prøve evnerne af i specielt den spanske liga.

Hidtil har der været stor afstand mellem parterne. Tottenham lagde ud med et krav om en pris i niveauet 335 mio. kr., men det er der slet ikke udsigt til, at hverken Atletico Madrid eller andre vil betale det beløb for Højbjerg.

Det spanske medie Todofichajes mener at vide, at Atletico Madrid har budt på Højbjerg. Et bud på 25 mio. euro – 185 mio. kr. skulle være sendt af sted i retning mod London.

Pierre Emile Højbjerg kan skifte til Atletico Madrid. Diego Simeone er i hvert fald begejstret for den danske landsholdsspiller. Nu skal Atletico blot komme op med et bud, der stiller Tottenham tilfreds. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Som Ekstra Bladet forstår det, skal Atletico Madrid formentlig lande et bud på 220-240 mio. kr., hvis de skal gøre sig forhåbninger om at hente danskeren til den spanske hovedstad her og nu.

Diego Simeone, Atletico Madrids cheftræner, har længe haft et godt øje til den 28-årige dansker. Og nu kan udviklingen trappes op, fordi Koke i sæsonpremieren udgik med en muskelskade allerede efter syv minutters spil.

Netop Koke optræder oftest i rollen som den kontrollerende på Atletico Madrids midtbane.

Hans fravær efterlader et stort hul på Atletico-mandskabet.

Pierre Emile Højbjerg har to år igen af kontrakten med Tottenham.