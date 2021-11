Højbjerg topper flot statistik

Den danske Tottenham-spiller Pierre-Emile Højbjerg er kendt for at være en sand fighter på midtbanen for både klub og landshold.

En ny sammenligning lavet af Premier League viser, at midtbane-generalen er den spiller i Premier League, der har vundet flest tacklinger.

Højbjerg har i skrivende stund vundet 21 tacklinger, hvilket er en mere end Evertons brasilianske terrier Allan.

Den danske midtbane-motor var også i sidste sæson i toppen af mange statistikker og kunne finde sig selv blandt Premier Leagues 10 bedste midtbanespillere.

Pierre Emile Højbjerg i duel med Evertons Allan om bolden. Højbjerg og Allan topper listen over flest vundne tacklinger i denne sæson. Foto: Peter Powel/Ritzau Scanpix

Ny træner

På trods af den flotte statistik går det ikke som ønsket for Højbjergs Tottenham. Klubben indtager lige nu niendepladsen i Premier League.

I sidste uge fyrede Tottenham Nuno Santo efter et nederlag til Manchester United.

Antonio Conte blev i tirsdags præsenteret som nu manager i London-klubben, og den temperamentsfulde italiener, der tidligere har vundet Premier League med Chelsea, sejrede i midtugen over Vitesse i Conferende League, men måtte nøjes med uafgjort mod Everton i weekenden.

I kampen mod Everton blev Højbjerg savet midtover af Mason Holgate, hvilket resulterede i et rødt kort til Everton-spilleren. Tirsdag kom det frem, at Højbjerg er blevet skadet og ikke bliver kampdygtig til landsholdets kamp mod Færøerne fredag.

Om det har noget at gøre med vanvidstacklingen fra Mason Holgate vides endnu ikke.

Højbjerg er blevet erstattet af Frankfurt-spilleren Jesper Lindstrøm.

Du kan se Mason Holgates vanvidstackling på Højbjerg i videoen herunder