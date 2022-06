Hollandsk stjerne: - Jeg vil væk fra Tottenham nu!

Han er blevet sammenlignet med den hollandske legende Arjen Robben, men sandheden for Steven Bergwijn er, at han ikke får nok spilletid i sin klub Tottenham.

Derfor vil den 24-årige hollænder, ifølge hollandske Algemeen Dagblad, væk til sommer. Det skriver avisen, som har talt med Bergwijn i den hollandske landsholdslejr.

Steven Bergwijn er ikke tilfreds med mængden af spilletid i sin klub Tottenham. Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Ritzau Scanpix

Denne sæson har kun budt på spilletid, i hvad der svarer til seks hele Premier League-kampe, og den driblestærke hollænder vil derfor væk fra klubben hurtigst muligt.

- Jeg vil gerne væk fra Spurs nu, det er helt sikkert, siger Steven Bergwijn.

Rygterne sender ham til den hollandske storklub Ajax Amsterdam, og Bergwijn vil ikke afvise, at han har snakket med Ajax' cheftræner, Alfred Schreuder, om fremtiden.

- Har jeg snakket med Alfred Schreuder om min fremtid? Jeg er med 'Oranje' (det hollandske landshold red.) nu, og så må vi kigge på det derefter. Det vil være rart, hvis der er klarhed snart.

Steven Bergwijn i aktion mod Liverpool. Foto: Jon Super / AP / Ritzau Scanpix

Hollænderen understreger, at det vigtigste for ham er at spille fast, og Champions League vil derfor kun være en bonus.

Steven Bergwijn har været i Tottenham siden januar 2020 og har ikke formået at tilkæmpe sig en fast startplads i sine snart to og et halvt år i klubben.

Han kom til Tottenham fra hollandske PSV Eindhoven, som han blev købt fri af for 220 millioner kroner. Det er blevet til 83 kampe i den hvide trøje, og det har kastet otte mål og ti assists af sig.