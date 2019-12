'Jeg stoler på Christian!

José Mourinho nægter at be- eller afkræfte historien om, at Christian Eriksen skulle have fortalt ham, at han ikke vil skrive under på en ny kontrakt

Sagaen om Christian Eriksens kontraktsituation har efterhånden varet længe og fik føjet endnu flere kapitler til, da José Mourinho overtog roret i Tottenham Hotspur for to uger siden.

For kunne portugiseren mon overbevise danskeren om at skrive under på en ny kontrakt med London-klubben, selvom Eriksen i sommer gjorde det klart, at han leder efter en ny udfordring?

Umiddelbart nej.

For ifølge Daily Telegraph skulle Christian Eriksen i forbindelse med sit første møde med Mourinho have gjort det helt klart, at han ikke vil fortsætte karrieren i Tottenham, når kontrakten udløber til sommer.

Nu lægger han planer uden Eriksen

Den påstand nægtede Mourinho at kommentere, da han tirsdag eftermiddag lod sig interviewe forud for Premier League-braget mod Manchester United onsdag aften.

Christian Eriksen har ageret indskifter under Mourinhos regime. Foto: EDDIE KEOGH/Ritzau Scanpix

Til gengæld lagde han ikke skjul på, at Christian Eriksen og de to belgiere, der også har kontraktudløb til sommer, er et tema, når han taler med bestyrelsesformand, Daniel Levy.

- Hvis jeg siger til jer, at jeg ikke har talt med Mr. Levy om Eriksen, Alderweireld og Vertonghen, ville jeg lyve.

- Det vigtige er, at de er fremragende professionelle med et godt forhold til Tottenham og en utrolig forståelse for, hvad det er for en klub, og hvad vi forventer af dem, lød det fra José Mourinho, der er er klar til at bruge de tre spillere frem til sommer.

- De er alle tre klar til at spille. Alle tre klar til at glemme kontraktsituationen. De her drenge er fantastiske spillere og Tottenham-folk. Jeg stoler på dem.

Han har dog tidligere kraftigt insinueret, at Eriksens kontraktudløb spiller ind, når han vælger sit hold.

Og danskeren er da heller ikke startet inde i nogen af de tre kampe, Mourinho har haft magten. I Mourinhos debut mod West Ham fik han 11 minutter, mens det blev til en god time mod Olympiakos i Champions League, da Tottenham vendte 0-2 til 4-2 efter indskiftningen af Eriksen.

Stemningen er fin, men fremtiden er usikker. Foto: EDDIE KEOGH/Ritzau Scanpix

