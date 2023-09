Kæmpe drama om dansk stjerne

Der venter hektiske timer for Pierre Emile Højbjerg, før transfervinduet lukker - han har haft mulighed for skifte til Saudi-Arabien, men har afvist det

Det har længe lignet et klubskifte for Pierre Emile Højbjerg.

Atlético Madrid har været i førersædet, men interessen er kølnet, siden kom Manchester United på banen, fordi manager Erik ten Hag i flere år har været vild med den danske landsholdsspiller.

Nu har Manchester United tilsyneladende kastet sin kærlighed på den marokanske stjernespiller Sofyan Amrabat, der ligner en forstærkning til midtbanen.

Siden er Fulham kommet på banen som en mulighed for Pierre Emile Højbjerg, fordi klubben har sendt Joao Palhinha til Bayern München.

Men som Ekstra Bladet forstår det, er Pierre Emile Højbjerg ikke så lun på et skifte til London-rivalerne fra Fulham.

Det hele kan derfor ende med en maveplasker for den danske landsholdsspiller. Det kan betyde et efterår i Tottenham, hvor udsigterne til fast spilletid ikke er optimale.

Pierre Emile Højbjerg kan komme i klemme, hvis han ikke når at skifte klub. Foto: Jens Dresling

Pierre Emile Højbjerg har i tre år været fast starter, men efter managerskiftet i denne sæson til Ange Postecoglou er posen blevet rystet gevaldigt.

Konkurrencesituationen i Tottenham kan måske blive skærpet yderligere, fordi klubben nu arbejder på at hente midtbanespilleren Conor Gallagher i Chelsea.

Og intet tyder på, at Højbjerg er lun på at rejse til Saudi-Arabien.

Telegraph meldte for nylig om interesse fra Saudi-Arabien. Ekstra Bladet har samme oplysninger og forstår, at Pierre Emile Højbjerg har afvist et skifte til Saudi-Arabien.

Nu venter en række hektiske timer, inden transfervinduet lukker, hvor Højbjergs fremtid står på spil.

Du kan følge alt det seneste nye om deadline day i livebloggen lige her.