Kæmpe fiasko for Eriksen: Mareridt-halvleg ødelagde alt

Efter fem ligasejre i træk sluttede målfesten for denne gang i Premier League for Tottenham.

Trods en 1-0-føring på et drømmemål af Harry Kane, så satte Christian Eriksen og co. det hele over styr i anden halvleg og tabte hjemme 1-3 til Wolverhampton.

Dermed satte ligaens nummer to overraskende point til, og Tottenham ligger fortsat med 45 point samlet og seks point op til Liverpool, der spiller senere lørdag mod Arsenal.

Christian Eriksen spillede sin kamp nummer 250 for Tottenham i alle turneringer.

Med Tottenhams 11 mål i de seneste to ligakampe var der ellers lagt op til tre point.

Eriksen var ganske anonym i opgøret. Han forsøgte sig dog med et langskud efter 20 minutter.

Et langskud af en anden verden var også, hvad der bragte Tottenham foran 1-0 to minutter senere.

Denne gang var det Harry Kane, som trak ind i banen og hamrede bolden i mål med venstre fod uden for straffesparksfeltet.

Eriksen modtog sin tredje advarsel i de seneste fire kampe, da han helt korrekt så gult for at fælde Adam Traore tre minutter før pausen.

Willy Boly fejrer sin udligning. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Tottenham virkede tilfreds med føringen og satte tempoet ned. Selv om hjemmeholdet var i kontrol efter pausen, tillod Tottenham mere og mere spil til gæsterne.

Det lønnede sig med 20 minutter igen, da Wolverhampton fik hjørnespark, og Willy Boly steg til vejrs og smaskede bolden i mål med et kraftfuldt hovedstød.

Så jagtede Tottenham sejren det sidste kvarter. Men det gik lige modsat, da Raul Jimenez pludselig var igennem og fik spillet bolden mellem benene på Toby Alderweireld.

Tottenham-keeper Hugo Lloris kunne ikke stille meget op, og bolden sneg sig i mål, og så var Wolverhampton foran 2-1 i et forvandlet opgør.

Tre minutter før tid svigtede Tottenhams defensiv efter en kontra fra gæsterne, og så sparkede Helder Costa Wolverhampton på 3-1.

Huddersfield havde målmanden Jonas Lössl, stopperen Mathias "Zanka" Jørgensen og midtbanespilleren Philip Billing med i bundkampen ude mod Fulham.

Her klarede Lössl flot et straffespark, da han reddede Aboubakar Kamaras forsøg ni minutter før tid.

Alligevel lykkedes det Fulham at få scoret og vinde 1-0 og skabe et forspring på fire point ned til Huddersfield på sidstepladsen.

Kasper Schmeichel og Leicester tabte hjemme 0-1 til Cardiff, som scorede i tillægstiden, da Victor Camarasa kringlede bolden op i krogen uden chance for Schmeichel.

