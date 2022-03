Kane distancerer Henry i Tottenham-ydmygelse af Everton

Krisen kradser gevaldigt i Premier League-klubben Everton, der er kommet i alvorlig nedrykningsfare.

Managerskiftet til Frank Lampard i slutningen af januar har ikke været en succes, og mandag aften kom sæsonens foreløbige lavpunkt så for klubben. På udebane tabte Everton med hele 0-5 til Tottenham, og det kunne såmænd sagtens være gået værre.

Tottenhams spillere var nemlig i hopla og styrede kampen fra start til slut med stribevis af chancer.

Undervejs scorede Harry Kane to gange, så han nu har lavet 176 mål i Premier League. Dermed overhalede han Arsenal-legenden Thierry Henry på alletiders topscorerliste i Premier League. Kun fem spillere har lavet flere mål end Harry Kane i den stærke liga.

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg spillede hele kampen for Tottenham. Selv om han ikke var direkte involveret i sit holds fem fuldtræffere, var hans utrættelige arbejdsindsats på midtbanen med til at sørge for Tottenhams nok bedste præstation i sæsonen.

Gæsterne var selv med til at sætte Tottenham i gang. Harry Kane endte med at presse og forvirre Everton-stopperen Michael Keane, som uheldigt dirigerede et indlæg i eget net i det 14. minut.

Tre minutter senere fordoblede Son Heung-min Tottenhams føring med et fladt spark, hvor Everton-målmand Jordan Pickford ikke så heldig ud. Inden pausen blev det også 3-0, da Harry Kane udnyttede en friløber.

Hvis Everton-lejren havde snakket om at få sat en prop i efter pausen, fejlede planen gevaldigt.

Anden halvleg var nemlig kun 41 sekunder gammel, før gæsterne igen blev spillet tynde, så spanieren Sergio Reguilón kunne gøre det til 4-0.

Under ti minutter senere blev det også 5-0, da Harry Kane helflugtede bolden i mål fra en spids vinkel.

Everton har kun et point ned til den forkerte side af nedrykningsstregen. Tottenham er fortsat nummer syv, men er nu kun tre point fra Arsenal, der ligger på den Champions League-givende fjerdeplads.

De to hold mangler at spille henholdsvis 13 og 12 ligakampe i sæsonen.