Klar til at sælge Højbjerg

Tottenham vil ikke stå i vejen for et skifte for Pierre-Emile Højbjerg, hvis de får den rigtige pris for danskeren

Pierre-Emile Højbjerg kan rejse, hvis prisen er den rigtige.

Og det er altid svært at vide, hvad der tilfredsstiller Tottenham-formand, Daniel Levy.

Men pilen peger mod et nyt eventyr for den 27-årige danske landsholdsspiller. Og kursen er sat mod Atletico Madrid, som har udpeget danskeren som et centralt omdrejningspunkt til fremtidens midtbane.

Pierre Emile Højbjerg skal sælges nu, hvis Tottenham vil have lidt penge for den danske landsholdsspiller. Foto: Claus Bonnerup

Efter tre år i Tottenham er tidspunktet det helt rigtige for en ny udfordring. I et nyt land med nye omgivelser. Og impulser.

Med to år igen af kontrakten er det nu, Tottenham skal sælge danskeren, hvis de skal have et større beløb for Højbjerg. For prisen kommer kun til at gå stejlt nedad i fremtiden.

Det har været fremme i et spansk medie, at prisen på Højbjerg er 45 mio. euro - 337 mio. kr.

Annonce:

Et beløb, som Atletico Madrid under ingen omstændigheder kommer til at betale. Hvis det kommer til konkrete forhandlinger, må Tottenham også indse, at prisen kun kommer til at falde på danskeren, hvis de beholder ham i klubben.

Prisen skal formentlig ned i niveauet 200 mio. kr., hvis den spanske topklub skal slå til.

Forud for sæsonens sidste kamp: Landskampen mod Slovenien i juni spurgte Ekstra Bladet til Højbjergs fodboldfremtid. Og her var hovedpersonen ikke meget for at tale om sin fodboldmæssige fremtid.

Pierre Emile Højbjerg har leveret tre stærke sæsoner i Tottenham. Atletico Madrid er på banen og det kan blive hans nye klub. Foto: Claus Bonnerup

Ved den lejlighed blev Bayern München meldt blandt de varmeste bejlere.

- Hvad der kommer til at ske efter landskampen (mod Slovenien, red.) er heldigvis ikke i mine hænder, sagde han og afviste at udtale sig yderligere om drømme og håb for fremtiden.

Bayern München var på banen for uger siden, men det forlyder, at tyskerne de seneste uger ikke har været så offensive i forhold til at få den 27-årige dansker tilbage til klubben.

Annonce:

Pierre-Emile Højbjerg skal møde onsdag til første træning i Tottenham. Mandag holdt den nye manager, Ange Postecoglou, sin første pressekonference frem mod den nye sæson, hvor Højbjergs situation slet ikke var et tema blandt de fremmødte engelske journalister.

Fredag rejser Tottenham på træningslejr. Turen går til Australien, Thailand og Singapore.

Pierre-Emile Højbjerg rejser med på træningslejren, hvis ikke der er realitetsforhandlinger med en anden klub.