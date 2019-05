Klasker Eriksen på forsiden: 'Mundtlig aftale' med Real Madrid

Det spanske medie AS føler sig så sikre på en aftale mellem Eriksen og Real Madrid, at de har danskeren på forsiden af avisen onsdag

Det er hverken første eller sidste gang, at den Madrid-baserede sportsavis AS kæder Christian Eriksen sammen med et skifte til Real Madrid, men onsdagens forside ser man trods alt ikke hver dag.

AS, der følger Madrid-klubberne - og især Real Madrid - ganske tæt, bringer således et stort billede af danskeren på dagens forside med historien om, at Eriksen ifølge avisens oplysninger skulle have indgået en mundtlig aftale med Real Madrid om et skifte fra Tottenham denne sommer.

Acuerdo verbal con Eriksen

Avisen er ikke berømt for at ramme plet hver eneste gang, men skriverierne om Real Madrids interesse i danskeren er efterhånden insisterende.

Af artiklen fremgår det dog også, at Real Madrid ikke er nået til enighed med Tottenhams benhårde formand, Daniel Levy, der har ry for at vride hvert et pund ud af de klubber, der vil have fingre i hans spillere.

For seks år siden gjorde Real Madrid og Levy i fællesskab Gareth Bale til verdens dyreste spiller, da spanierne hentede ham i Tottenham. Ligesom også Luka Modric tog samme tur efter hidsige forhandlinger mellem de to klubber.

Ifølge AS' oplysninger lyder prisen for Christian Eriksen på 1,1 milliard danske kroner, men på grund af kontraktudløb næste sommer skulle Real Madrid fortsat være fortrøstningsfulde i forhold til at få skåret en god luns af prisskiltet.

Finder Tottenham ikke en køber eller får Eriksen til at skrive under på en ny kontrakt, kan han frit skifte klub til næste sommer. Han er flere gange blevet præsenteret for kontrakttilbud i London-klubben, men han og agenten Martin Schoots har endnu ikke bidt på.

I sidste uge var der dog forlydener i den engelske presse om, at Tottenham var mere optimistiske end længe i forhold til at få Eriksens klo på en ny og forbedret kontrakt...

Fortsættelse følger, fristes man til at sige.

Christian Eriksen i aktion mod Ajax tirsdag aften. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

