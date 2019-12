Mourinho storroser Eriksen efter kongekamp

José Mourinho havde for første gang nogensinde i Premier League valgt Christian Eriksen som en af sine 11 spillere i startopstillingen til lørdagens kamp mod Norwich.

Det fortryder han næppe.

Et mål og flere fine afleveringer sikrede Eriksen titlen som kampens spiller hos Sky Sports, og det glædede portugiseren, der dog endnu en gang nægtede at kommentere Eriksens fremtid i klubben.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at han forsøger at hjælpe holdet, og jeg er glad for hans man of the match, lød det fra Mourinho til Sky Sports efter kampen.

På det efterfølgende pressemøde uddybede han, hvorfor han var tilfreds med Eriksen og danskerens midtbanekollega Tanguy Ndombele trods det skuffende 2-2-resultat.

- Vi spillede uden en positioneringsspiller. Ingen Winks, ingen Dier, og Eriksen og Ndombele spillede så godt. Totalt i kontrol. Fodbolden var flydende. Afleveringer, bevægelse, vendinger, aldrig afleveringer bagud, altid fremad. Fantastisk fodbold, roste Mourinho ifølge Football.London.

Foto: LINDSEY PARNABY/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen fik chancen fra start, fordi Harry Winks, Moussa Sissoko og Son Heung-Min alle var ude med karantæne.

De to førstnævnte er dog tilbage 1. januar, når Tottenham møder Southampton på udebane, men mon ikke José Mourinho har Eriksen med i overvejelserne forud for det nye års første kamp.

Til den tid vil Christian Eriksen frit kunne forhandle med andre klubber, fordi hans kontrakt udløber næste sommer. Det er dog også en mulighed, at Tottenham sælger ham i det kommende transfervindue for at få en skilling ud af danskeren.

Men det ville Mourinho altså ikke tale om. I modsætning til journalisterne, der stort set spørger til Eriksens situation, hver gang de får chancen.

- Jeg vil ikke tale om det, for jeg taler med ham.

- Vi er åbne over for hinanden, stoler på hinanden og holder det for os selv. Det er klart, at jeg deler tingene med min chef, og det ved Christian, siger José Mourinho til Sky Sports.

Christian Eriksen har spillet i Tottenham siden skiftet fra Ajax i 2013, men har offentligt ytret ønske om en ny udfordring.

