Mourinhos syrlige stikpille: Så bliv dog hjemme!

Mange fodboldelskere i England hungrer i øjeblikket efter igen at se bolden rulle. Nu tilslutter Tottenhams manager, José Mourinho, sig koret.

I hvert fald kommer den portugisiske manager med en klar opfordring til sine trænerkolleger i det engelske, og han er klar i mælet. Man kan enten vælge at spille fodbold eller blive derhjemme, skriver The Mirror.

- Hvis I ikke ønsker at spille, så bliv dog hjemme og se Bundesliga, lyder den kontante besked fra José Mourinho til de øvrige managers i Premier League, ifølge The Mirror.

Møder opbakning

Den karismatiske managers opråb kommer efter, at Liverpools manager, Jürgen Klopp, samt Carlo Ancelotti ifølge The Mirror allerede har tilkendegivet, at de ønsker en genoptagelse af Premier League hurtigst muligt.

Også 72-årige Roy Hodgson, der er manager hos Crystal Palace, er klar til at starte ligaen op igen. Det er endda til trods for, at han selv er i risikogruppen grundet sin alder.

- Ens alder stemmer ikke nødvendigvis overens med ens fitness, hvordan man har det og ens evne til at udføre et arbejde. Så jeg har ingen betænkeligheder overhovedet. Når jeg bliver kaldt tilbage, går jeg med glæde på arbejde, udtalte Crystal Palace-manageren forleden ifølge beIN Sports.

Artiklen fortsætter under billedet:

Der kan fortsat ikke spilles Premier League grundet coronavirus. Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

Det er dog langt fra alle klubberne i Premier League, der er lige begejstrede for en eventuel genoptagelse af landets bedste fodboldrække.

For hos en række af bundklubberne er man alt andet end tilfredse med, at sæsonen med stor sandsynlighed starter op igen uden tilskuere vel og mærke. Her tæller blandt andet Premier League-klubberne Brighton, Watford og Aston Villa.

Kaos i Premier League - bundklubber rotter sig sammen

- Neutral grund ændrer turneringens natur, og det er, hvad vi ser som unfair og ikke måden, man skal gøre det på. Mit arbejde er at repræsentere Brighton, og vores interesse er at blive i Premier League, udtalte Brightons ejer, Tony Bloom ifølge BBC tilbage i april.

Tidligere blev der spekuleret i, hvorvidt man skulle afblæse sæsonen og kåre Liverpool som mester. Samtidig skulle der ikke være nedrykkere, og dermed kunne Premier League ende med 23 hold i næste sæson.

Det håb skød formanden for det engelske ligasystem, Rick Parry, dog ned med det samme.

Til gengæld skal klubberne på et møde 18. maj afgøre, hvordan Premier League-sæsonen skal færdiggøres. Indtil da kan man fortsat kun gisne om, hvad der kommer til at ske. Dog ved man allerede nu, at der i hvert fald ikke bliver spillet fodbold i det engelske før til juni.

Se også: På pinebænken: Ingen Premier League før juni

Se også: Markant drejning i Premier League

Se også: Nedslående melding om Premier League