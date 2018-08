Mystikken breder sig om Eriksens nye hjemmebane

Tottenham vil rigtig gerne flytte ind på deres nye stadion i London, men det glider desværre ikke så glat, som de kunne have ønsket.

Milliard-byggeriet er nemlig blevet ramt af problemer med et sikkerhedssystem, der nu kan forsinke åbningen helt op til seks måneder, så Christian Eriksen, Harry Kane og resten af holdet først kan tage deres hjemmebane i brug i 2019.

Det skriver Daily Mail.

Tottenham var tidligere ude at fortælle, at problemer med sikkerhedssystemet betød, at to af hjemmekampene måtte henlægges til Wembley, der også var klubbens hjemmebane i sidste sæson.

Nu ser det dog ud til, at det kan blive til en hel del flere kampe på det engelske nationalstadion.

Det er helt specifikt arbejdet med installeringen af brandalarmer og andre elektriske installationer, der skulle være langt efter tidsplanen.

- Arbejdet kan fortsætte helt ind i næste år alt efter, hvilke problemer der ellers kommer op. Et godt bud er, at forsinkelsen vil være på mellem tre og seks måneder. Oveni det har regningen for byggeriet allerede nået en milliard pund, og det er svært at forudsige, hvad den endelige regning ender på. Udgifterne bliver bare ved med at stige, siger Daily Mails kilde.

Tottenham har holdt møder med Mace, entreprenøren bag arbejdet, for at få styr på tidsplanen, men en krystalklar dato er der altså ikke meldt ud.

Se også: Eriksen må vente: Problemer udskyder stor Tottenham-dag