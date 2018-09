Ny ballade om Tottenham-stadion: De drikker og sniffer fra morgenstunden

Historien om Tottenhams nye stadion vil tilsyneladende ingen ende tage.

Egentlig skulle det nye topmoderne byggeri have stået færdigt og være åbnet i forbindelse med hjemmekampen mod Liverpool sidste lørdag, men problemer med blandt andet sikkerhedssystemer har udskudt den storstilede åbning på ubestemt tid.

Men der er måske heller ikke noget at sige til, at byggeprojektet ikke kører helt på skinner.

Ifølge Construction News, der, som navnet antyder, leverer nyheder fra byggebranchen i Storbritannien, er arbejdsklimaet på Tottenhams nye stadion således langt fra i top.

- Jeg har ikke arbejdet sådan et sted i meget, meget lang tid, fortæller en af en række unavngivne kilder, som mediet har talt med.

- Folk var vanvittige og drak som det først om morgenen, inden de gik ind og sniffede coke på toiletterne, lyder det om nogle af de flere tusinde personer, der har arbejdet på det nye stadion.

Tester jævnligt for narko

Ifølge Construction News har man talt med flere kilder, der som førstehåndsvidner har set det foregå, og hovedentreprenøren, Mace, afviser heller ikke påstandene, men understreger, at man forsøger at forhindre misbrug på alle deres byggepladser

- Vi laver jævnligt både narko- og alkoholtest for at sikre, at vores regler bliver håndhævet gennem hele vores forsyningskæde, siger en talsperson fra Mace ifølge Construction News.

Tottenham estimerede oprindeligt, at byggeriet ville koste, hvad der svarer til 3,3 milliarder kroner, men faktorer som kursfald efter Brexit og den forsinkede åbning får ifølge Telegraph prisen op i nærheden af syv milliarder kroner.

Tog en måned i stedet for en uge

Det er dog ikke kun indtagelse af alkohol og narko, der har fået projektet til at skride.

Tottenham har valgt at indgå individuelle kontrakter med forskellige firmaer udenom hovedentreprenøren Mace, og det har fået arbejde, der burde tage en uge, til at vare en måned i stedet for.

Ikke mindst fordi kommunikationen åbenbart er aldeles mangelfuld.

I et tilfælde måtte elektrikere eksempelvis to gange afmontere alle deres installationer, fordi airconditionen ikke var etableret, som det ellers var meddelt elektrikerne. Construction News skriver, at især elektrikerne på byggeriet har arbejdet under helt kaotiske forhold, som der først blev rettet op på, da Tottenham i august annoncerede, at åbningen blev udsat.

Indtil videre skal Tottenhams næste to hjemmekampe i Premier League mod Cardiff og Manchester City og de tre hjemmekampe i Champions League spilles på den midlertidige hjemmebane Wembley Stadium små tyve kilometer fra det nye stadion.

Det er endnu ikke planlagt, hvor hjemmekampen mod Chelsea 24. november skal spilles. De seneste forlydener går på, at det nye stadion heller ikke er klar til opgøret mod London-rivalerne, men at man nok snarere må ind i det nye år for at holde åbningsfest.

Eriksen-boss koger efter kollaps: Det er respektløst

Se også: Eriksen kan tage kæmpe spring: Nærmer sig CL-rekord

Se også: Fælder dom efter frygtelig øjenskade: Se skræk-billederne her

Nu satser Eriksen alt