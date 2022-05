Pumper 1,3 milliarder kroner ind i storklub

Det er et svimlende beløb, som Tottenham kan se frem til at få fra ENIC, der ejer størstedelen af klubben.

Udover de i forvejen mange penge, får de nemlig 150 millioner pund, svarende til 1,3 milliarder kroner af investeringsvirksomheden.

Det skriver Tottenham i en pressemeddelelse.

De ekstra penge bliver tildelt klubben uden at den skal give noget retur, og de kan bruges på og uden for banen. Det glæder nok Tottenham-træner, Antonio Conte, der skal ud og forstærke holdet i sommerens transfervindue.

Tottenham har ikke just været kendt for at bruge en formue i transfervinduerne, men nu har de i hvert fald pengene til at købe fra øverste hylde.

Daniel Levy har været bestyrelsesformand i Tottenham siden 2001. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Bestyrelsesformand i klubben, Daniel Levy, er også glad for, at ENIC har valgt at investere yderligere i klubben og dermed holdet.

- Den ekstra kapital fra ENIC vil nu betyde flere investeringer i klubben på et vigtigt tidspunkt, lyder det blandt andet fra ham.

Tottenham sikrede Champions League-fodbold næste sæson, da de slog Norwich i sidste spillerunde i Premier League. Son blev tilmed tildelt årets topscorer sammen med Salah.

Manchester City blev engelsk mester, selvom de var ved at snuble mod Aston Villa.

Tottenham sikrede CL-plads med storsejr over Norwich - se målfesten her

