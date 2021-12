Ramt af stort udbrud

Problemerne var til at overse for Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham søndag eftermiddag, hvor Norwich blev sendt hjem fra London med en sæk på 0-3.

Allerede mandag stivnede smilet hos manager Antonio Conte dog. Ifølge normalt velunderrettede Football.London er en række spillere og trænere i klubben testet positive for coronavirus.

Ifølge andre meldinger skulle der være tale om seks spillere og to fra trænerstaben, men mediet sætter ikke tal på.

Højrebacken Emerson Royal måtte trække sig inden kampen mod Norwich på grund af sygdom, men det er uvist, om han er en af de implicerede.

Football.London skriver, at man afventer PCR-test for at få bekræftet smitten. For et par måneder siden blev Son Heung-min og spanske Bryan Gil testet falsk positiv.

Tottenham møder Brighton søndag, og det er tidligere set, at store smitteudbrud kan få udsat Premier League-kampe.

Samme linje køres ikke hos UEFA, hvor kampe kun udsættes, hvis en klub har færre end 13 spillere til rådighed, eller hvis alle målmænd er ukampdygtige. Derfor forventes det, at Conference League-kampen mod Rennes spilles torsdag som planlagt.

Klubben har endnu ikke selv meldt ud om situationen, men de formodede positive test kommer mildest talt på et ubelejligt tidspunkt.

Efter kampen mod Brighton søndag venter først et opgør mod Leicester torsdag, inden det gælder Liverpool den følgende søndag.

