Sparer formue på exit

En trænerfyring i utide er sjældent en god økonomisk strategi for en fodboldklub. For da kontrakten er 'uopsigelig' i sin løbetid, skal træneren betales det fulde beløb, hvis klubben alligevel vælger at stoppe samarbejdet før tid.

José Mourinho kunne altså derfor efter sin fyring for to uger siden se frem til at hæve sin månedsløn på knap ti millioner kroner fra Tottenham frem til sommeren 2022 - selv om han var fortid i klubben.

Det faktum ændrede tirsdagens nyhed om, at han efter sommerferien er ny Roma-træner.

For ifølge den britiske avis The Telegraph betyder det nye ansættelsesforhold, at Tottenham slipper for at betale Mourinho i hele 2021/22-sæsonen. Altså en besparelse på ca. 120 millioner kroner.

Den oplysning er Sky Sport Italia ikke helt enig i. Faktisk slet ikke. For ifølge det italienske medies oplysninger har de to klubber indgået en aftale for den kommende sæson.

Mourinhos romerske årsløn udgør nemlig 'kun' 52 millioner kroner, men portugiseren kommer ikke til at mærke forskellen, da Tottenham skulle have gået med til at betale de øvrige knap 70 millioner kroner, så træneren beholder sin nuværende løn.

Bundlinjen er altså, at Tottenham sparer de godt 50 millioner kroner, som Roma 'slipper' med at betale Mourinho - der altså alligevel formår at fremstå som vinder i denne sag trods sin fyring.

I hvert fald hvis man betragter sagen udelukkende med økonomiske briller.

For alt andet lige er Roma et sportsligt skridt nedad for 'The Special One' - men Mourinho har på sin Instagram-konto gjort det klart, at han finder projektet i Rom meget interessant:

'Efter møder med ejerne og Tiago Pinto (Roma-direktør, red.) forstod jeg med det samme den fulde udstrækning af ambitionerne for AS Roma. Det er den samme ambition og drive, der altid har motiveret mig, og sammen vil vi bygge et vindende projekt på i de kommende år.'

'Den utrolige passion fra Roma-fansene overbeviste mig om, at jeg skulle tage jobbet, og jeg kan ikke vente med at komme i gang med næste sæson,' skriver José Mourinho.