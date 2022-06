Stjerne involveret i skuddrama

En tur på natklub resulterede i et sandt mareridt for Tottenham-stjernen Emerson Royal.

Brasilianeren blev udsat for et væbnet røveri, hvilket resulterede i udveksling af intet mindre end 29 skud mellem politi og røver.

Det skriver O Liberal.

På vej hjem fra natklubben stillede 23-årige Royal op til billeder med en politibetjent, der ikke var på arbejde. Kort tid efter krævede en væbnet røver så, at backen udleverede sine dyrebare ejendele.

Det spottede betjenten, der trak sit våben.

Et af de 29 skud ramte røveren i ryggen, og han blev derfor hastet til hospitalet.

Emerson Royal slap uskadt fra skuddramaet. Hans far fortæller til Globo Esporte, at familien var ude og feste sammen, da den ubehagelige episode fandt sted.

Spilleren takker betjenten.

'Dette menneske, jeg kalder ham en engel, satte sit eget liv på spil for at redde mit. Jeg vil være dig evigt taknemmelig, du var grundlæggende for, at jeg kunne være her i dag. Tak, tak tak,' skriver han på Instagram.

Den tidligere Barcelona-spiller fik i første omgang stjålet ur og halskæde, men fik efterfølgende ejendelene tilbage igen.

Emerson Royal har været på ferie, siden Premier League-sæsonen sluttede for nogle uger siden.

