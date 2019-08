Storklubbens snedige plan: Sådan vil de lokke Eriksen

Juventus har brugt mange penge på Ronaldo og jagter gratis spillere. En massiv lønstigning kan være med til at lokke Christian Eriksen til Torino

Når der blev brugt 750 millioner kroner på at hente selveste Cristiano Ronaldo i Real Madrid, og der i næste ntre år årligt skal betales yderligere til 225 millioner kroner, er Juventus - trods Fiat-koncernen i ryggen - tvunget til at være smart.

Den engelske avis Daily Mail kan afsløre, at de flerdobbelte italienske mestre og tidligere Champions League-vindere har en hemmelig plan om at hente Tottenhams Christian Eriksen til næste sommer ganske gratis.

Efter at et skifte til Manchester United røg i vasken, mens Real Madrid heller vil have Paul Pogba, og Atletico Madrid synes Danmarks største fodboldnavn er 'kedelig', så øjner Juventus muligheden og har ifølge den engelske avis kontaktet Christian Eriksen-lejren.

Som en anden 'gøgeunge' har den italienske storklub før denne sæson, hentet tre profiler på en fri transfer, og Arsenal, Liverpool og Paris Saint Germain er alle tre godt og grundigt blevet snydt for tre cifrede millionbeløb.

Waliseren Aaron Ramsey, tyskeren Emre Can og franskmanden Adrien Rabiot har sluttet sig til det italienske storhold kvit og frit, men formentligt til en ekstra god løn. Det samme kan Eriksen se frem til, hvis han ender med at blive transferfri.

Der kan være udsigt til en kongeløn, og det kan være tungen på vægtskålen, når Eriksen skal beslutte sig om sin fremtid.

Nu kan Tottenham risikere at komme i den samme situation og blive straffet for egen grådighed.

Den enerådige formand David Levy har i følge flere spanske medier tidligere på året nævnt overfor Real Madrid en pris på 1,9 milliarder kroner, men den pris er siden blev revurderet gevaldigt, da interessen for Eriksen kølnede.

Nu er udløbsdatoen kommet en smule nærmere og et stort transfervindue i England er netop lukket, så prisen kan måske være blevet sat yderligere ned, hvis Tottenham skal have ham solgt et år før kontraktudløbet.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino har aldrig lagt skjul på begejstringen for Christian Eriksen, der trods til salg skilt på ryggen blev sendt på banen mod Aston Villa (Ritzau/Scanpix)

Det sker ikke med manager Mauricio Pochettinos gode vilje.

Manageren blev lørdag på ny mindet om, hvad betydning Christian Eriksen har for Tottenham, da indskiftningen af den ellers bænkede dansker blev vendepunktet, da Tottenham hev en 3-1 sejr hjem efter at have bagud længe med 0-1 mod oprykkerne Aston Villa.

