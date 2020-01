Taler om Eriksen: - Svaret er ikke godt

Inter har indleveret et officielt bud på Christian Eriksen, men danskeren er ikke nærmere Milano i dag, end han var i går.

På det obligatoriske pressemøde inden Tottenhams kamp mod Norwich bekræfter klubbens manager José Mourinho, at Christian Eriksen igen vil være at finde i truppen.

- I forhold til Christian, så er svaret ikke godt for jer. Men svaret er, at han vil være i truppen igen i morgen(onsdag mod Norwich red.),

- Han er udtaget til i morgen, og han vil spille i morgen, siger José Mourinho til den fremmødte presse ifølge Football-London.

I optakten til Tottenhams seneste kamp mod Watford gjorde Mourinho det klart, at klubben endnu ikke havde modtaget et officielt bud på danskeren. Det ændrede sig mandag, da Inter endelig fik meldt klart ud.

- Vi har lige sendt et officielt bud til Tottenham for at købe Christian Eriksen, og nu venter vi bare.

- Mange klubber er interesseret, men vi tror på os selv i forhold til at få en topspiller som Eriksen, sagde Inter-direktør Pierre Ausilio til Sky Sports.

Eriksen startede på bænken mod Watford i den seneste runde. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Der skal laves noget talgymnastik for de to klubber, da der stadig er flere millioner af kroner til forskel.

Sky Sports mener at vide, at Inters nuværende bud lyder på 96 millioner kroner plus to præstationsafhængige bonusser, der ikke er videre defineret. Det er derfor markant tættere på de 125 millioner kroner, som flere italienske medier hævder at vide, at Tottenham er ude efter.

Uret tikker dog også for Tottenham, hvis de vil have betaling for danskeren, da han har kontraktudløb til sommer og vil kunne skifte kvit og frit, såfremt London-klubben ikke får solgt ham i januar-vinduet.

Mens den danske profil er på vej ud, så kan Edinson Cavani være på vej ind, han er blevet rygtet til Tottenham, men de rygter ville Mourinho ikke forholde sig til på pressemødet.

- Vi er dårlige til nyheder af to grunde. For det første køber vi ikke nogen spillere hver dag og for det andet fordi jeg nægter at tale om spillere, der tilhører andre klubber, siger José Mourinho.

