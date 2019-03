Tottenham-chef græder over nyt stadion

Tottenham kunne søndag byde velkommen til åbningen af deres nye stadion, da klubbens U/18-mandskab vandt 3-1 over Southampton. 28.987 fans havde fundet vej til åbningen af det nye stadion, der indtil videre går under navnet 'Tottenham Hotspur Stadium'.

Klubbens manager Mauricio Pochettino var også på plads til dagens kamp, hvor han i pausen holdt en åbningstale for de fremmødte fans.

Det var en følelsesladet argentiner, der indtog talerstolen.

- Jeg har den samme følelse, som da vi forlod det gamle White Hart Lane, hvor vi stod og græd.

- Nu her første dag på det nye stadion, har vi samme følelser. Vi græder igen, fordi vores drømme er gået i opfyldelse, siger Mauricio Pochettino, ifølge Daily Mail.

Endetribunen på det nye stadion er inspireret af Borussia Dortmunds 'gule' mur. Foto: Ritzau Scanpix.

Tottenhams nye stadion har været længe undervejs, og klubben har i de seneste to års tid måtte spille sine hjemmekampe i nationalarenaen, Wembley.

Tottenham-chefen takkede søndag de tålmodige fans samt klubbens ejer, Daniel Levy, for at få realiseret planerne.

- Vi skylder en tak til Daniel Levy, for det var ham, der troede på drømmen, og han fortjener en stor applaus.

- Tak til fansene for at have været tålmodige i de sidste to år på Wembley, Vi ved, hvor meget det betyder at blive flyttet fra sit 'hjem', men vi kommer til at få et fantastisk udbytte af det,

- White Hart Lane var magisk, og det her stadion kommer til være et af de bedste i verden, siger Mauricio Pochettino.

Tottenhams nye stadion har plads til 62.062 tilskuere. Foto: Ritzau Scanpix.

Inden Tottenhams førstehold indvier stadion, skal det nye stadion lægge græs til en show-kamp mellem en Inter- og Tottenham-legender 30. marts.

Pochettino kan ikke vente med skulle spille på det nye stadion og tror, at stadionskiftet kan være med til at give hans Tottenham-hold et boost inden en spændende sæsonafslutning.

- Vi har en god placering i Premier League, og vi har en enorm udfordring i kvartfinalen i Champions League, men med vores fans, 62.000 i ryggen, kan vi muliggøre vores drøm om at komme i semifinalen. Hvorfor ikke?, siger Tottenham-manageren.

Tottenham spiller sin første kamp på det nye stadion mod Crystal Palace 3. april i Premier League, inden formstærke Manchester City venter i den første kvartfinale i Champions League 9. april.

