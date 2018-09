Tottenham-stjerne i shitstorm: Støtter Brasiliens Trump

Alt åndede fryd og gammen, da Tottenhams Lucas Moura fredag blev kåret som månedens spiller i Premier League efter tre scoringer i lige så mange kampe - herunder to på Old Trafford i 3-0-sejren over Manchester United.

Glæden har dog nok fortaget sig en anelse det seneste døgns tid.

Den 26-årige brasilianer er således havnet i lidt af et stormvejr, efter han offentligt har erklæret sin støtte til den stærkt højreorienterede og kontroversielle præsidentkandidat Jair Bolsonaro forud for det brasilianske præsidentvalg i oktober.

Bolsonaro kaldes ofte Brasiliens svar på Donald Trump og risikerer i øjeblikket en sag for racisme på grund af nogle markante udtalelser. Ligesom han tidligere har udtalt sig positivt om Brasiliens militær-diktatur fra 1964-1985.

Til det har Lucas Moura eksempelvis skrevet på Twitter, at Bolsonaro ville sidde i fængsel, hvis han var racist. Ligesom han også har indikeret, at Brasilien har brug for ændringer.

'I det mindste hører jeg ikke de samme forslag og taler fra Bolsonaro', har han blandt andet skrevet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Lucas Moura fejrer en scoring mod Manchester United sammen med Christian Eriksen, der stod for oplægget til brasilianerens andet mål. Foto: Ritzau Scanpix

'Få ham væk fra højrefløjen'

Det er naturligvis faldet en del for brystet - heriblandt den meget anerkendte fodboldjournalist Tim Vickery, der følger sydamerikansk fodbold tæt fra sin base i Rio de Janeiro.

Artiklen fortsætter under tweetet.

Oooooh, Lucas Moura. It's not just Pochettino who needs to take him away from the right wing...... — Tim Vickery (@Tim_Vickery) 10. september 2018

'Åh. Lucas Moura. Det er ikke kun Mauricio Pochettino, der er nødt til at få ham væk fra højrefløjen', skriver han med slet skjult sarkasme og henvisning til Tottenhams argentinske manager.

I et senere tweet uddyber han sagen og antyder, at Bolsonaros ideologi er fascistisk.

Mange udtrykker utilfredshed med, at Lucas Moura offentligt støtter en så kontroversiel skikkelse, mens andre morer sig over, at Tottenhams kantspiller åbenbart befinder sig på højrefløjen i mere end en forstand.

Artiklen fortsætter under tweetet.

Lucas Moura declaring his support for fascism in Brazil.



I knew Spurs would find the far right winger they’ve been looking for — Samuel Leon Powell (@sammylpowell) 11. september 2018

'Lucas Moura erklærer sin støtte til fascisme i Brasilien. Jeg vidste, at Spurs ville finde den højrefløj, de har ledt efter', lyder det sarkastisk, med henvisning til at Lucas Moura er bedst kendt for sine kvaliteter på højrefløjen - på fodboldbanen vel at mærke.

Stukket i brystet

Jair Bolsonaro er leder af det konservative parti, der kalder sig Social Liberal Party (PSL) og sammenlignes ofte med den amerikanske præsident på grund af kommentarer, der uden den store fantasi kan anses som racistiske, homofobiske og sexistiske.

Den kontroversielle fremtoning er sandsynligvis også årsagen til, at præsidentkandidaten blev stukket ned under et kampagnefremstød 6. september.

Artiklen fortsætter under billederne.

Jair Bolsonaro bæres væk efter at være blevet stukket ned under et valgarrangement. Foto: AP

Bolsonaro mistede store mængder blod og pådrog sig alvorlige indre blødninger, men overlevede overfaldet. Foto: AP

Lucas Moura er dog ikke den eneste brasilianske fodboldstjerne, der er tiltrukket af Jair Bolsonaros kandidatur. Også den tidligere Barcelona-stjerne Ronaldinho har erklæret sin støtte til den kontroversielle præsidentkandidat.

Moura skiftede til Tottenham fra Paris Saint-Germain i januar, men er først begyndt at få regelmæssig spilletid i denne sæson, hvor han altså blev hyldet som månedens bedste spiller i august.

Bendtner nægter sig skyldig - bliver i Rosenborg

Mourinho forlanger respekt: Får pressen til at grine

Se også: Real Madrid-stjerne skyldig i svindel - her er straffen

Bendtners mange skandaler: Hærværk, druk og taxi-tragedier

Undgå betting-fælder: Her er spillene, du IKKE må hoppe på