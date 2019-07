Tottenham-stjerne kollapser i ferieparadis

Dele Alli fik for meget af den græske sol og måtte hjælpes væk fra solsengene ved poolen

Efter at have ligget for længe i solen på den græske ø Mykonos måtte Dele Allis kæreste, Ruby Mae, tilkalde hjælp, da Tottenham-stjernen øjensynligt kollapsede.

Det skriver The Sun, der har billeder af hele episoden, du kan se her.

- Hun blev nødt til at tilkalde to store fyre, der hjalp Dele på benene, sagde et øjenvidne efterfølgende til mediet.

De to mænd førte efterfølgende Alli ind i loungen, så han kunne komme væk fra de 33 grader på den græske ferieø. Herfra blev han senere kørt tilbage til sit hotel.

Der skal være styre på det hele. Foto: PONE, NDPG / Ritzau Scanpix

Kærestetur

Parret var ellers taget til Mykonos, der tilhører øgruppen Kykladerne tæt på Tyrkiet, for at fejre Maes 25-års fødselsdag, inden Premier League-opstarten går i gang 15. juli.

I februar fandt de to sammen igen efter en kort pause i forholdet.

Dele Alli har været svingende i sine præstationer den seneste sæson for London-klubben.

Alligevel sikrede han sig han en startplads i Champions League-finalen, da Tottenham blev savet over af Liverpool med 2-0.

Han blev dog skiftet ud mod slutningen, da Tottenham smed lange Fernando Llorente op i front for at hive en scoring hjem. Uden held. I stedet afgjorde Liverpool kampen fem minutter efter med en scoring fra Divock Origi.

