Tottenhams vilde tilbud: Så meget vil de give Eriksen

Christian Eriksen har udtrykt et ganske klart ønske om at prøve sig af i en ny klub, men indtil videre er han fortsat at finde i Tottenham, og den engelske klub vil ikke uden videre lade midtbanespilleren gå.

Selvom han blot har et år tilbage af sin kontrakt, har Tottenham sørger for at skrue prisen i vejret på den tidligere Ajax-stjerne, og nu prøver den engelske klub også at få ham til at sætte sin underskrift på en ny kontrakt.

Nu vil ny storklub have Christian Eriksen

Ifølge Daily Mail tjener han i øjeblikket 665.000 kroner om ugen, men Tottenham har allerede tilbudt ham en fordobling af lønnen til 1.330.000 kroner om ugen. Heller ikke det har dog fået ham til at forlænge aftalen, og derfor har London-klubben nu givet det endnu et forsøg.

Denne gang kan Christian Eriksen nærme sig 1.660.000 kroner om ugen, hvis han skriver under, men midtbanespillerens repræsentanter har informeret klubben om, at han ikke vil blive motiveret af penge.

Den 27-årige dansker er blevet sat i forbindelse med blandt andre Real Madrid, Manchester United og Atlético Madrid.

