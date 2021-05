Transfer-bombe lurer: Stjernen vil væk

En kæmpe transfer kan være under opsejling i Premier League.

Tottenham-stjernen Harry Kane har angiveligt anmodet ledelsen i London-klubben om at blive solgt denne sommer.

Det skriver Sky Sports.

Den engelske landsholdsspiller har tæppebombet Premier League i en årrække og er med 165 træffere på syvendepladsen over de mest scorende nogensinde i ligaens historie.

Med målene har fulgt læssevis af personlig hæder, men den 27-årige angriber har endnu ikke prøvet at vinde noget kollektivt med Tottenham.

Og det er her, problemet ligger.

For Kane har længe bedyret, at han ønsker at hjemtage de største trofæer i europæisk fodbold, men de drømme er ingenlunde blevet opfyldt på hans nuværende adresse.

Nu er tålmodigheden så angiveligt ved at være opbrugt hos topscoreren, der imidlertid ikke skal frygte at gå ledig rundt på markedet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Harry Kane har været en talisman for Tottenham i mange år. Her ses han juble med holdkammeraterne i søndagens sejr over Wolverhamton. Foto: Shaun Botterill/Ritzau Scanpix

Ønsket skulle være at blive i England, og det indsnævrer selvsagt feltet af bejlere. Men storklubberne står alligevel i kø.

Ifølge Sky Sports skulle begge Manchester-klubber samt Chelsea alle have rettet kontakt til Kanes repræsentanter, agentbureauet CK66, for at erklære interesse i spilleren.

Ingen af dem kommer dog nogen vegne, medmindre Tottenham er til at tale med. London-klubben har papir på angriberen til sommeren 2024, hvorfor en eventuel overgang i det kommende transfervindue vil blive en overordentlig dyr omgang.

Indtil nu har Kanes arbejdsgiver notorisk afvist, at et salg kunne komme på tale. Men også her er der nye holdninger at spore.

The Telegraph skriver, at klubbens bestyrelsesformand, Daniel Levy, er tilbøjelig til at lytte, hvis et bud på 150 millioner pund (1,3 milliarder kr.), lander i indbakken.

Tottenham er før sæsonens to sidste spillerunder placeret på sjettepladsen i Premier League med fem point op til top-4, der giver adgang til Champions League.

Billetten til europæisk fodbold er end ikke sikret endnu, da der ligeledes er hård konkurrence om pladserne til Europa- og Conference League.

Tottenham kan takke Pierre-Emile Højbjerg for klubbens seneste sejr. Læs hvordan danskeren indtog helterollen her.