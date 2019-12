United har planen klar: Vil have gratis Eriksen

Ifølge The Telegraph er Manchester United fortsat lune på ideen om at forstærke midtbanen med Christian Eriksen. Især hvis han er gratis. Ekstra Bladet ser nærmere på danskerens tre muligheder for fremtiden

Om to dage er Tottenham helt og aldeles magtesløse.

Christian Eriksen, der ellers kunne have indbragt dem adskillige hundrede millioner kroner ved et salg, kan fra 1. januar frit forhandle med andre klubber om en kontrakt gældende fra næste sommer.

Det er naturligvis ikke gået konkurrenternes næse forbi, og ifølge normalt pålidelige The Telegraph er Manchester United klar til at vente et halvt år for at score Eriksen på en fri transfer.

Skal han skifte allerede i januars transfervindue, vil det kræve, at man kan forhandle en overgangssum på plads med den notorisk besværlige bestyrelsesformand i Tottenham, Daniel Levy.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ifølge The Telegraph vil Manchester United fortsat gerne have fingre i Christian Eriksen. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Tynde på midten

Andre storklubber som Real Madrid, Juventus og Inter har været meldt stærkt interesserede i danskeren, men ifølge The Telegraph er Real Madrids interesse kølnet på baggrund af Federico Valverdes præstationer i indeværende sæson.

Det åbner måske en dør på klem for Manchester United, som ellers angiveligt fik nej fra Eriksen sidste sommer, fordi han foretrak den spanske storklub.

Hvis Manchester United virkelig er interesserede i at forstærke midtbanen med danskeren, så er det ikke helt uden grund.

Spillere som Nemanja Matic og Juan Mata har deres bedste tid bag sig, og konstante problemer med Paul Pogba efterlader reelt Ole Gunnar Solskjær med spillere som Scott McTominay, Fred og Andreas Pereira som mulighederne centralt. Førstnævnte endda med knæproblemer efter kampen mod Newcastle.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen scorede til 1-1, da Tottenham måtte nøjes med 2-2 mod Norwich. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

Eriksens muligheder

Det er dog ikke kun Ole Gunnar Solskjær, der har sit at tænke på forud for transfervinduets åbning. Christian Eriksen skal også overveje ganske nøje, hvordan han skal gribe det næste halve år an.

Inden kampen mod Norwich lørdag havde han ikke startet inde i Premier League i godt to måneder, og med Moussa Sissoko og Harry Winks tilbage fra karantæne til kampen mod Southampton nytårsdag, kan han allerede være på vej retur til reserverne trods sin fine indsats og mål i 2-2-deleren mod bundholdet.

Et halvt år på bænken gør næppe noget godt ved Eriksens chancer for at spille sig til en stor kontrakt med de største klubber til sommer - ligesom det nok heller ikke øger chancen for at stå knivskarpt til EM på hjemmebane.

Han har reelt de tre følgende muligheder med indbyggede fordele og ulemper:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skift i januar

Christian Eriksen kan potentielt erstatte Paul Pogba, der ikke lader til at være ret tilfreds i Manchester United. Ole Gunnar Solskjær har dog afvist, at franskmanden sælges i januar. Foto: EDDIE KEOGH/Ritzau Scanpix

Et skifte til en anden klub i januar vil sikre, at Eriksen ikke kommer til at rådne op på José Mourinhos udskiftningsbænk i et halvt år.

Udfordringen er, at andre klubber skal blive enige med Daniel Levy om en pris for Eriksen. Og spørgsmålet er, hvor interesserede de helt store klubber så er?

Juventus har for eksempel gjort det til et speciale at hapse andre klubbers spillere gratis. Senest med Aaron Ramsey i Arsenal.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vent til sommer

Juventus har gjort det til et speciale at hente spillere på fri transfer. Foto: MASSIMO PINCA/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen kan vælge at blive frem til sommer og hæve sin løn i Nordlondon, indtil kontrakten udløber.

Det vil gøre ham særdeles attraktiv om et halvt år, fordi han er fuldstændig gratis for andre klubber. Det vil sandsynligvis kunne give ham en højere løn og en mere lukrativ sign on fee, fordi hans kommende klub sparer udgifterne til Tottenham.

Problemet er, at han potentielt ender med at spendere det meste af et halvt år på bænken, fordi Mourinho vil foretrække spillere med en fremtid i klubben. Ikke en god situation i forhold til at sælge sig selv og komme i form til EM.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forlæng med Tottenham

Forholdet mellem José Mourinho er tilsyneladende glimrende, men intet tyder på en ny aftale med London-klubben. Foto: EDDIE KEOGH/Ritzau Scanpix

Et usandsynligt scenarie efterhånden.

Eriksen gjorde det helt klar i sommer, at han ville have en ny udfordring, og intet tyder på, at han har skiftet mening. Tottenham og José Mourinho overbeviste godt nok holdkammeraten Toby Alderweireld om at forlænge, men Eriksen følger næppe efter. Med mindre der ikke kommer et bedre tilbud, end det som ligger i skuffen hos Tottenham.

Mourinho bliver stort set spurgt til Eriksens fremtid, hver gang han møder en journalist, men han afviser hver gang at kommentere indholdet af deres private samtaler.

Se også: Fodboldstjerne viser vanvittig hovedskade

United snydt: Norsk komet skifter til danskerklub

Kæmpe transfer-overblik: Sådan skal FC København handle