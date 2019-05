Traditionsklub tættere på Premier League

Mens Norwich og Sheffield United har sikret sig direkte oprykning til Premier League, skal de fire næste hold i tabellen ud i en knockout-fase for at finde det hold, der kan følge de to andre op i verdens største liga.

Her mødte Aston Villa og West Bromwich i dag hinanden i den første semifinale.

Aston Villa fik en dårlig start på kampen, for efter bare 16 minutter var det udeholdet, West Bromwich, der lagde sig i spidsen med et mål af Dwight Gayle.

Sådan var stillingen langt det meste af kampen, men midtvejs i anden halvleg skiftede Aston Villa Conor Hourihane ind, og han var med til at vende kampen.

Efter han havde været på banen i otte minutter, var Hourihane nemlig manden, som udlignede til 1-1.

Fire minutter senere var kampen så vendt helt på hovedet, da den Chelsea-udlejede angriber Tammy Abraham gjorde det til 2-1 på et straffespark. Det blev også kampens slutresultat.

Der er returopgør på tirsdag. Vinderen skal møde enten Derby eller Leeds i finalen.

