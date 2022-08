Trækker ud - tirsdag bliver afgørende

Brentford gør tingene grundigt omkring Mikkel Damsgaard.

Premier League-klubben forhaster sig ikke i bestræbelserne på at sikre sig papir på den danske offensiv-troldmand.

Danskeren har i løbet af mandagen været gennem et omfattende lægetjek i London-klubben, men det trækker ud med en endelig aftale.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver det tidligst tirsdag, at der kommer skred i det rent praktiske.

Spillerens agent, Jens Ørgaard, befinder sig ifølge flere kilder stadig ikke i England, og han tager tidligst turen over Nordsøen i morgen.

Derfor ligner tirsdag den helt afgørende dag for Mikkel Damsgaard.

Mikkel Damsgaard fik ødelagt sidste sæson af en knæskade. Foto: Lars Poulsen

Danskeren fik smadret en stor del af sidste sæson med en drilsk knæskade, der blev kompliceret af et bakterieangreb.

Læs Mikkel Damsgaards egen fortælling om sidste sæson

Annonce:

Den lange pause betyder naturligvis, at Brentford er nødt til at være ekstra grundige i tjekket af danskeren, der sælges for 150 mio. kr.

Brentford tog sig også god tid til at undersøge Christian Eriksen, inden han i vinter blev tilknyttet klubben.

London-klubben håbede længe på, at det ville lykkes at forlænge aftalen med Eriksen, men fynboen foretrak Old Trafford, hvilket har gjort Mikkel Damsgaard til det oplagte alternativ.

Eriksen valgte Manchester United. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Sampdoria-spillerens blik for spillet og hans præcision på dødbolde, gør ham til den ideelle spiller for cheftræner Thomas Frank.

Danskeren fløj søndag til London, hvilket italienske medier opfangede, da danskeren var i lufthavnen i Genova.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIFA’s forbryderalbum – One Dollar Jack

Blodbold med bonusepisode 1

Jan Jensen og Knud Brix gennemgår nogle af de mange gangstere, forbrydere og korrupte mænd, der ikke har været plads til i de foregående afsnit. Derfor har Jan Jensen taget forbryderalbummet med, for listen er lang.

Annonce:

Jack Warner fra Trinidad Tobago sad i 30 år i FIFA’s eksekutivkomité og var bedste ven med Sepp Blatter. Men til sidst blev grådigheden for stor. Warner blev knaldet i 2011, er efterlyst af Interpol, men skjuler sig stadig i Trinidad med de hundredvis af millioner af kroner, som han har stjålet fra fodbolden.

Bonus: FIFA’s forbryderalbum – One Dollar Jack