Træner afslører Schmeichels situation: 'Den er jeg ikke bekymret for'

Med et flot præstation ved VM i Rusland har Kasper Schmeichel skudt sin egen fodboldaktie gevaldigt i vejret. Leicester-keeperen er i øjeblikket et varmt navn på rygtebørsen, hvor Roma og Chelsea har været nævnt som mulige bejlere.

Men endnu er intet sket. Snakken er forblevet ved netop det, og Leicester-manager Claude Puel fortæller til engelske Sky Sports, at klubben ikke har modtaget tilbud på danskeren.

- Nej, der er ikke noget problem med det. Der er selvfølgelig meget spekulation i øjeblikket, det er helt normalt, siger Puel på spørgsmålet.

Han bider ikke negle over danskerens situation

- Den er jeg ikke bekymret for. Kasper er selvfølgelig en vigtig spiller for os. Han leverede et meget stærkt VM. Vi har brug for ham med hans karakter, præstationer og stabile niveau, lyder det.

Leicester har ellers lige købt en ny konkurrent til Schmeichel. Danny Ward er blevet hentet i Liverpool, og han skal forsøge at fravriste danskeren startpladsen.

- Jeg tror, han kan skabe flere muligheder og større konkurrence. Det er godt at have konkurrence mellem spillerne i truppen, så de kan udvikle sig. Det skaber god fokus og koncentration, siger Puel om indkøbet.

Schmeichel har spillet i Leicester siden 2011 og var en essentiel del af det hold, der overraskende vandt Premier League i 2016.

Han har kontrakt med englænderne frem til 2021, og Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle, at Leicester overvejer at gøre danskeren til anfører i den kommende sæson som led i forsøget på at overtale ham til at blive i klubben.

