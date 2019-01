Træner knotten på PL-dansker: I unåde efter 'toilet-ballade'

Andreas Christensen er i øjeblikket ude i kulden hos Chelsea, og en episode i kampen mod Arsenal skulle have gjort tingene værre, skriver engelsk medie

Det kører ikke i øjeblikket i Chelsea. Hverken for klubbens italienske manager Maruizio Sarri eller for danske Andreas Christensen.

Landsholdsspilleren har blot spillet én enkelt Premier League-kamp i denne sæson for Chelsea, men indtil videre har London-klubben ikke været villig til at slippe danskeren på trods af, det ikke lader til, at Sarri har ham i sine planer.

Senest tabte Chelsea 0-2 til London-rivalerne fra Arsenal, og i den kamp skulle Sarri have set sig sur på Christensen, skriver anerkendte The Times.

Mediet skriver, at Christensen forlod Chelsea-bænken, da Sarri havde brugt sin tredje og sidste udskiftning, da italieneren satte talentet Callum Hudson-Odio på banen.

I den forbindelse skriver mediet, at Christensen undskyldte sig selv overfor en holdkammerat og sagde, han skulle på toilettet, men han vendte aldrig tilbage til bænken inden kampens slutning. På dette tidspunkt var der stadig et kvarters spilletid tilbage, skriver The Times.

Den handling skulle have irriteret Sarri i tilstrækkelig grad til, at der på ny bliver sat spørgsmål ved Christensens fremtid i Chelsea.

Tidligere på sæsonen blev danskeren rygtet til Barcelona, der var desperate efter en midterforsvarer, men ifølge engelske medier endte englænderne med at blokere for transferen. Sarri vil på trods af danskerens manglende spilletid ikke slippe ham.

Nu er spørgsmålet så om den angivelige episode kan få indvirkning på Christensens fremtid på Stamford Bridge.

Han har i hvert fald stadig ni dage til at finde en udvej, inden transfervinduet lukker.

Ellers tyder det på, at bænken kalder resten af foråret.

