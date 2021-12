Træner med dukker før topbrag

Tottenham er hårdt ramt af corona, og derfor har cheftræner Antonio Conte været nødsaget til at inddrage mannequindukker til træning forud for søndagens brag mod Liverpool - der er simpelthen ikke spillere nok

Coronavirus har givet store udfordringer for Antonio Conte og Tottenham i den seneste tid.

Flere spillere fra førsteholdstruppen, ungdomsholdet samt personale er testet positive for covid-19, hvilket blandet andet har medført, at London-klubbens seneste tre opgør er blevet udskudt.

Conte og Tottenham skal efter planen i aktion igen søndag, når Liverpool gæster den engelske hovedstad. Og ses der på forberedelserne til braget, har den italienske cheftræner brugt nogle alternative træningsmetoder for at dæmme op for mandefaldet i klubben.

De manglende spillere er nemlig blevet erstattet med mannequindukker på træningsanlægget.

- Det er ikke let at stå i denne situation og træne spillerne. At have 12 spillere er meget vanskeligt, siger Conte til det engelske medie Daily Mail.

- Hvis du skal prøve en formation, har du brug for 20 spillere, og det er ikke let. Vi blev nødt til at træne med mannequindukker, men jeg stoppede. Det var ikke det samme.

Corona-situationen i Tottenham har været præget af mystik, da klubben ikke har meldt ud, hvem der har været smittede. Antonio Conte er dog meget fortrøstning fuld i forhold til, hvilke spillere han vil have tilrådighed. .

- Det er gode nyheder, fordi næsten alle vores spillere træner med igen, og i de næste en til to dage, forventer vi, at hele holdet tester negativt. Det er meget vigtigt, sagde Antonio Conte på pressemødet inden kampen mod Liverpool.

Dommer Paul Tierney fløjter opgøret i gang klokken 17.30 i London.

Conte må undvære flere profiler til braget mod Liverpool. Foto: David Klein/AP Images/Ritzau Scanpix

