- Træningen var som en krig

Dimitar Berbatov spillede i en enkelt sæson sammen med Cristiano Ronaldo i Manchester United. Bulgareren fortæller, hvordan det var at være holdkammerat med verdensstjernen

I 2008/2009, sæsonen inden at Cristiano Ronaldo blev skudt af til Real Madrid, spillede han sammen med bulgarske Dimitar Berbatov i Manchester United.

Angriberen oplevede hele United-holdet og især Ronaldo som utrolige konkurrencelystne.

- Træningerne var som en krig nogle gange. Folk på det hold hadede at tabe. Det var et godt miljø, hvor der var beslutsomhed og sult efter at vinde.

- Uden for banen lavede Ronaldo jokes, grinte af sig selv og var venlig over for alle. Til vores julefrokoster var han sjov, en af drengene, men han drak ikke. Sådan var han - fuldstændig fokuseret og professionel, siger Berbatov til Betfair.

CR7 har altid været dedikeret til sin træning. Foto: Issei Kato/Ritzau Scanpix

Ronaldo trænede altid mere end alle andre.

- Da vi begyndte at træne, havde han allerede været i styrkerummet. Efter træningen øvede han også afslutninger. Da han var færdig, svømmede han og gik derefter tilbage til styrkerummet. Han var fast besluttet på at være den bedste.

Den 35-årige portugiser er kåret til verdens bedste fodboldspiller fem gange.

